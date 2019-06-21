На окраине Лабинска трехмесячный жеребенок упал в заброшенный колодец

В пятницу, 20 июня, дежурному спасательной службы поступил необычный вызов. Помощь требовалась одному из жителей Лабинска, а точнее его домашнему животному.

- У мужчины случилась неприятность. Его трехмесячный жеребенок, пасся на поле и упал в заброшенный шестиметровый колодец. Прохожие, которые увидели кобылу, скачущую вокруг сооружения, заподозрили неладное. Заглянув вглубь колодца, они обнаружили на дне животное, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Фото: «Кубань-СПАС».

Хозяин лошадей сразу же решил вызвать спасателей. На место ЧП прибыли сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС».

Один из спасателей в дыхательном аппарате при помощи веревочной лестницы и альпинистского снаряжения спустился в колодец. Там он обвязал лошадь стропами. После, используя манипулятор, животное вытащили на поверхность. Жеребенок остался цел и невредим, только немного напуган.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом

В Новороссийске в одной из квартир многоэтажного дома на улице Камской хомяк выбрался из клетки. Попав на волю, он забежал за шкаф и... застрял. Приехавшие спасатели, буквально за несколько минут вызволили хомяка (читать далее)