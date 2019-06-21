2019-06-21T12:05:14+03:00
Происшествия

На окраине Лабинска трехмесячный жеребенок упал в заброшенный колодец

Лошадке помогли спасатели, которые вытащили животное при помощи манипулятора [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 июня, дежурному спасательной службы поступил необычный вызов. Помощь требовалась одному из жителей Лабинска, а точнее его домашнему животному.

- У мужчины случилась неприятность. Его трехмесячный жеребенок, пасся на поле и упал в заброшенный шестиметровый колодец. Прохожие, которые увидели кобылу, скачущую вокруг сооружения, заподозрили неладное. Заглянув вглубь колодца, они обнаружили на дне животное, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Фото: «Кубань-СПАС».

Фото: «Кубань-СПАС».

Хозяин лошадей сразу же решил вызвать спасателей. На место ЧП прибыли сотрудники Лабинского отряда «Кубань-СПАС».

Один из спасателей в дыхательном аппарате при помощи веревочной лестницы и альпинистского снаряжения спустился в колодец. Там он обвязал лошадь стропами. После, используя манипулятор, животное вытащили на поверхность. Жеребенок остался цел и невредим, только немного напуган.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом

В Новороссийске в одной из квартир многоэтажного дома на улице Камской хомяк выбрался из клетки. Попав на волю, он забежал за шкаф и... застрял. Приехавшие спасатели, буквально за несколько минут вызволили хомяка (читать далее)

В Лабинске спасатели помогли жеребенку, который упал в колодец.Видео: пресс-служба Кубань-СПАС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Покупать дорого, выращивать дешевле": Полиция проверяет сторожа детского лагеря, который вырастил 44 куста конопли
На территории заброшенного учреждения в Подмосковье мужчина обустроил целую теплицу, а собранный запрещенный урожай, по его словам, употреблял "исключительно в лечебных целях"
Новости 24
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
На трех пляжах в Сочи туристов не пускали без паспорта
Трое кубанских спортсменов попали в сборную России по регби-7
В Павловском районе ликвидированы несанкционированные свалки
Не город, а зоопарк: в Краснодаре по проезжей части ходил павлин
В Кореновском районе открыли новый модульный ФАП
В Белореченском районе осудили мужчину за ложное сообщение об угоне авто
Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении убийц трех человек в станице Ладожской
На Кубани с начала года произвели 2,5 тысячи тонн чая
«Ростелеком» продемонстрировал новые цифровые сервисы на бизнес-форуме в Новокубанске
В Краснодаре появилась первая тестовая трамвайная остановка с новым дизайном
На Кубани 450 гостиниц получили «звезды»
Спасатели ликвидировали природный пожар в районе села Раздольное
Общегородскую зарядку в Краснодаре проведет чемпион мира по смешанным боевым искусствам
В Тихорецком районе ревнивый мужчина до смерти забил любовника своей сожительницы
В Краснодаре станет на одно кафе-самострой меньше
На Кубани бухгалтер четырех фирм похитила со счетов организаций 8 миллионов рублей
В Мостовском районе директор предприятия задолжал сотрудникам почти 800 тысяч рублей
В Краснодаре пройдет лекция «Дневник из прошлого о прошлом»
В Краснодаре в Пашковском районе благоустроят самую старую зеленую зону
Авиация ЮВО провела на Кубани масштабную тренировку
Температура воды в Черном море 21 июня 2019: в Новороссийске холодно купаться
В Сочи стартовала международная конференция по проблемам биобезопасности
В Краснодаре в музее Фелицына пройдет единственная в России выставка богомолов