«Меня перепутали с наблюдателем»: 58-летняя пенсионерка, которая сдает ЕГЭ в Анапе, поделилась впечатлениями после экзамена по истории

Мы продолжаем следить за успехами пенсионерки, которая сдает ЕГЭ, чтобы поступить в анапский филиал Московского педагогического университета и стать переводчиком зарубежной литературы. 18 июня Елена Викторовна сдавала экзамен по истории. Женщина рассказала, какой вопрос вызвал у нее затруднения, как ее перепутали с организатором и изъяли шоколадку.

- В этот раз я нервничала сильнее, чем в прошлом году, - рассказывает Елена Чудовская. – Меня 2 раза останавливали, чтобы перепроверить, есть ли я в списках. Мне показалось, что меня перепутали с одним из организаторов ЕГЭ. Я прошла в фойе школы, обратилась к организатору, меня нашли в списке и приставили к 1 группе. Когда проходила через металлоискатель, ко мне подбежала женщина и спросила «А как вы сюда попали?» Я ответила, что сдаю ЕГЭ, вот паспорт, я есть в списках. Затем мы начали подниматься на 3 этаж, меня снова задержали и спросили «А вы кто?» Слава богу, на месте мне помогла женщина, которая извинилась и попросила меня не задерживать.

Затем Елену Викторовну проверяли перед входом в аудиторию, когда нужно было сдавать вещи. Придрались к шоколадке, которую женщина несла в руках.

- Перекус попросили сдать в медицинский кабинет и забрать после экзамена, - продолжает Елена Чудовская. – Хотя я слышала, что по правилам это допускается. И снова у меня спросили «А как вы сюда попали? Вы кто?» Опять пришлось объяснять, что сдаю экзамен. Затем для меня не нашлось места в классе, поэтому хотели посадить на последнюю парту для наблюдателей, но затем передумали и посадили за обычный стол. Потом начали зачитывать инструкцию, там сказали, что на столе можно оставлять еду и воду для перекуса. И тут подумала, а почему тогда попросили меня оставить шоколадку. Когда выходила из школы, у дверей наблюдатели даже встали и спросили «А как вы здесь оказались?», будто я их начальство. В прошлом году меня ни с кем не путали. Кстати, шоколадку мне вернули.

На экзамене Елена Чудовская перепутала дату начала русско-японской войны 1904-1905 годов и выбрала в одной из частей вопрос: описать руководителей и реформы в период 1964-1985 годов. По ее словам, это время она хорошо помнит, эти годы пришлись на ее детство и юность.

- Сложнее всего было с датами, - продолжает Елена Чудовская. – Пришла домой и перепроверила ответы, в русско-японской войне точно ошиблась. Думала, речь идет сначала о ВОВ, тогда ведь тоже советские войска участвовали в сражениях с Японией. Я прекрасно помню битву при Халхин-Голе. Сильно волновалась, но организаторов в ошибках не обвиняю, надо лучше учить. Не хочу загадывать, сколько баллов набрала, для меня этот экзамен разминка. 26 июня сдаю русский, сконцентрирована на нем. Меня как возрастного абитуриента наблюдатели на ЕГЭ в этот раз часто спрашивали «А зачем вам это нужно или как вы сюда попали?» и не понимали, что я сдаю экзамен со всеми наравне. Это усложняет задачу, несмотря на это призываю всех моих ровесников не стесняться пробовать поступить в университет.