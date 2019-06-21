2019-06-21T17:50:41+03:00
Общество

Старинный дом на Коммунаров, который на днях собирались снести, взят под охрану

Теперь его историческое значение оценят эксперты
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга ШошинаДом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина
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Дом по адресу Коммунаров, 108 не будут сносить. Здание, в котором сохранились уникальные интерьеры начала 20 века, взято под охрану. Но еще несколько дней назад ему грозило уничтожение в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Решение было принято на заседании научно-методического совета при управлении государственной охраны объектов культурного наследия по вопросу включения дома в список выявленных объектов культурного наследия.

Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

Дом на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

- Мы включаем этот дом в перечень выявленных объектов культурного наследия. А историко-культурная экспертиза, которая будет нами организована, определит историческую значимость этих росписей на потолке, лепнины и каминов. Но дом уже находится под охраной, и сносить его нельзя, - рассказал «КП-Кубань» руководитель Управления по госохране объектов культурного наследия краевой администрации Роман Семихатский.

По его словам, мнения разделились из-за уже заключенного соглашения администрации о сносе в рамках федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Один из обязательных критериев федеральной программы – снос. Но все же историческое значение обнаруженного перевесило. На проведение экспертизы уйдет несколько месяцев.

Тем временем, волонтеры ищут возможности накрыть здание, чтобы интерьеры не были уничтожены осадками.

Интерьеры дома на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

Интерьеры дома на Коммунаров, 108 в Краснодаре Фото: Хельга Шошина

- Мы будем поддерживать волонтеров всеми способами, чтобы здание законсервировать, - добавил Семихатский.

КОМПЕТЕНТНО

Виталий БОНДАРЬ, эксперт государственной историко-культурной экспертизы, историк:

«Этот дом - часть усадьбы купца Котлярова, владельца обувного магазина (угол Красной и Горького, объект культурного наследия). При достаточно ординарном экстерьере здание имеет выдающиеся по художественным качествам интерьеры. Предположительно, альфрейную и масляную роспись потолков делали в 1906 -1907 гг. по заказу домовладельца итальянские художники - участники передвижной выставки по Югу России - те же, что расписывали интерьеры дома Богарсуковых (фелицынский музей) и Шарданова (коваленковский музей).

По мнению реставратора Е.Ф. Хомякова (он восстанавливал интерьеры обоих музеев и Свято-Екатерининского собора), отдельными качествами роспись котляровского дома превосходит росписи богарсуковского и шардановского. Соответственно, здание имеет очевидные признаки объекта культурного наследия».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

История под ковшом: Краснодарцы не дали снести уникальный дом конца 19 века

В здании полностью сохранились исторические интерьеры, но в список охраняемых объектов оно не вошло (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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