В Горячем Ключе отстранили от должности директора школы, осужденную за взятку

В школе № 1 Горячего Ключа вынесли представление о временном отстранении от должности директора на время разбирательств. Как удалось узнать «КП» - Кубань», поводом послужила жалоба, которые поступила от одной из родительниц.

- Администрация города подала в суд с просьбой отменить решение трудовой инспекции о моем восстановлении. Они считают, что я не являюсь единственным кормильцем в семье, опираясь на то, что якобы мой бывший муж мне помогает. Но это не так, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Лариса Неверова. - Решения суда о моем отстранении нет.

Что интересно, ранее директора вернули по предписанию краевой инспекции труда.

- Нам дали указание по восстановлению данной сотрудницы и мы его исполнили, - подтвердила начальник управления образования Горячего Ключа Светлана Савельева. - Важный момент, она - многодетная мама, воспитывающая ребенка-инвалида. Кроме того, женщина является единственным кормильцем. Таким образом, изначально ее уволили неправомерно.

Более того, сама Лариса Неверова рассказывала, что официально от работы ее не отстраняли.

- Приказа о моем увольнении не было. Когда начались разбирательства, меня просто не допускали до рабочего места. Я отправила письмо в управление образования. Мне ответили, что я должна пройти медицинский профосмотр и принести допуск о том, что могу работать с детьми, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Лариса Неверова. - Я прошла обследование и принесла необходимые справки. Но итог был таков - меня уволили без объяснения причин. Вот только, что интересно, в моем приказе стоит дата «16 апреля 2019 года», то есть все это время я официально числилась директором школы. При этом «27 апреля 2018-го» назначали Шеремет Л.Н., которая ранее занимала должность начальника управления образования и которая прекрасно знала, что ее назначают незаконно, умышленно идя на преступление и служебный подлог. Восстановила меня лишь трудовая инспекция - 14 июня 2019 года я вышла на работу.

Напомним, скандал в школе №1 разгорелся незадолго до 1 сентября в 2017 году. В августе, по данным следствия, к директору школы Ларисы Неверовой обратилась некая Виктория Терехина с просьбой зачислить двух ее детей. Директор согласилась, но только за 25 тысяч рублей. Женщина, как говорят следователи, перечислила на банковскую карту руководителя школы лишь часть - 10 тысяч рублей.

- А спустя время, когда директор школы позвонила женщине по поводу передачи оставшихся денег, родительница сообщила об этом и в правоохранительные органы, - рассказывали «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - 31 августа во время личной встречи, которая проходила под контролем оперативников, директор решила снизить оставшуюся сумму взятки до шести тысяч рублей, после получения которых ее задержали.

Свою вину Лариса Неверова отрицает. В интервью «Комсомольской правде» - Кубань» она заявила, что уголовное дело на нее сфабриковали. А все потому, что она согласилась на спонсорскую помощь на ремонт школы от одной из мам, не подозревая, чем это для нее обернется.

Расследование длилось почти год, осенью 2018-го уголовное дело передали в Горячеключевской городской суд. Но служитель Фемиды на сторону Ларисы Неверовой не стал - ее признали виновной, оштрафовали на 240 тысяч рублей и запретили занимать высокие должности на полтора года. Женщина подала жалобу - Краснодарский краевой суд приговор отменять не стал, но все же смягчил его. Штраф снизился до 100 тысяч рублей, а запрет на право занимать должности на в органах госвласти и органах местного самоуправления - до одного года.

- Никакой взятки не было, я не виновна и буду отстаивать свое имя до конца! - сказала женщина, которая уже обратилась в Верховный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взятка или помощь школе: директор кубанского учебного заведения попала под следствие из-за 25 тысяч рублей в конверте

После того, как начальнице на карту одна из родительниц перечислила деньги, ее тут же задержали полицейские. А затем следователи возбудили дело о взятке. Однако руководитель учебного заведения отрицает заявления о вымогательствах и говорит, что все эти слухи – клевета. Мол, ее подставили, а уголовное дело и вовсе сфабриковали (читайте далее)