В Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки

Несчастный случай произошел в новороссийском поселке Мысхако. Здесь на улице Шоссейной 4-летний Андрей гулял вместе со своей бабушкой. В какой-то момент мальчик споткнулся и упал. Оказалось, что он встал на решетку ливневки - его нога застряла между железными прутьями.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Бабушка тут же набрала телефон спасателей.

- Мы получили вызов и незамедлительно отправились на место ЧС. Вытащить ногу ребенка удалось только с помощью бензореза. Мы распилили две перемычки из арматуры и освободили малыша, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребенок не пострадал, мальчик отделался лишь испугом. Сразу после освобождения Андрея передали родителям.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- Также мы сообщили замначальнику ЖКХ, который курирует гидротехнические сооружения, об произошедшем инциденте. Сейчас на этом месте необходимо срочно заменить решетки или провести их ремонт, - добавил Алексей Одеров. - Нам сказали, что в ближайшее время работы будут выполнены.

Напомним, ранее в Краснодаре двухлетний малыш во время прогулки с мамой упал в открытый люк. Канализационный колодец оказался на закрыт крышкой. Вытащить мальчика помогли жильцы дома, которые прыгнули вниз, чтобы спасти ребенка.