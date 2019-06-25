2019-06-25T15:43:49+03:00
Общество

Кубанский фармацевт выиграла в лотерею квартиру за 3,5 миллиона рублей

Счастливый билет ей купила сестра
Александра ПОДУШКО
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Ритта Жигунова. Фото: организаторы лотереиРитта Жигунова. Фото: организаторы лотереи
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Фармацевт из Краснодарского края Ритта Жигунова выиграла в 318-м тираже государственной «Жилищной лотереи» квартиру стоимостью 3,5 миллионов рублей.

Женщина призналась, что участвовать в подобных розыгрышах это их давняя семейная традиция. Вместе с сестрой она часто ходит на почту за билетами. Так произошло и в этот раз.

- Я верила, что выиграю в лотерею крупную сумму. Забавно, что счастливый билет я не покупала, мне его подарила сестра, - рассказала победительница.

- Выигрыш женщина решила взять в деньгах, а это 3,5 миллиона рублей. На такую кругленькую сумму она сможет осуществить свою давнюю мечту: купит дом, в котором вся семья сможет собираться вместе. Ведь и сейчас все свободное время победительница проводит вместе с родными, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сообщают организаторы лотереи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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