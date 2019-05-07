Квадратные метры и новая иномарка: Краснодарский счастливчик рассказал, на что потратил выигранные 74 миллиона рублей

Новость о том, что краснодарец выиграл в лотерею более 74 миллионов рублей, вмиг разлетелась по всей России. Еще бы, этот джекпот – самый большой из тех, что удавалось выигрывать жителям Краснодарского края.

Сам же везунчик с радостью вспоминает тот момент, когда проснулся богачом. В июле 2018 года он купил свой счастливый билет и выиграл в лотерею. Он, как героиня фильма "Москва слезам не верит", много раз пытал счастье. И судьба отблагодарила его за такое постоянство.

- Я бы сам никогда не поверил, что такое возможно, - улыбается, рассказывая «Комсомолке», Николай Шатохин. - Мне звонят друзья, знакомые, все спрашивают, это правда, что это твой отец выиграл? Всем говорю, что правда! Хотя отец от нас несколько дней скрывал - в таком шоке был!

После того как достижение достатка в семье перестало его беспокоить, Владимир решил уйти на пенсию

Первой о выигрыше узнала супруга, а затем мужчина поделился хорошей новостью с сыном Николаем.

- Папа попросил слетать с ним в Москву. Я без вопросов согласился, - вспоминает Николай. - И только при встрече он рассказал, что нам нужно в лотерейный центр оформить выигрыш в лотерею. Помню, как обрадовался за отца.

Об удаче Владимира узнали не только родные, но и начальство.

- Я ехал с шефом. Вдруг по радио объявляют: «краснодарец выиграл 74 миллиона рублей» и называют мои имя и фамилию. Он удивленно спросил, не я ли это. Я спокойно ответил, что да, это я выиграл, - делится забавным случаем Владимир.

Планы на выигрыш были большие. И вот спустя год счастливчик поделился, на что потратил миллионы. Оказалось, что основную часть денег решил вложить в недвижимость. Супруги Шатохины приобрели дочери Ульяне и ее сыну новую квартиру и земельный участок.

Себя Владимир тоже не обделил и купил себе новую ласточку.

- Комфортная машина, как раз для пенсионера, - смеется Владимир.

А вот переезжать семья не захотела. Вместо этого родственники решили сделать в своем доме капитальный ремонт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707252" frameborder="0"></iframe> Краснодарский мультимиллионер рассказал, на что потратил выигрыш.

- Пару лет назад в доме поплыл фундамент и треснули стены, - рассказывает Николай Шатохин. - Сейчас мы решаем эту проблему: будем разбирать каждую комнату и заново ее отстраивать. Дополнительно надстроили второй этаж, куда скоро переедут родители.

Что важно, деньги Владимира не испортили - он по-прежнему такой же открытый, всегда готовый прийти на помощь друзьям и близким. Сама семья любит устраивать пикники в парке или под игру Владимира на гитаре жарить шашлыки у себя во дворе.

А в ближайшее время глава семейства хочет отправиться за рубеж. Раньше о путешествиях мог только мечтать - сейчас же может себя побаловать.

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