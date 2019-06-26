2019-06-26T11:10:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре после массового отравления водой возбуждено уголовное дело

Сейчас устанавливается точно количество пострадавших
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Краснодара.Фото: администрации Краснодара.
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После массового отравления людей в поселке Краснодарском было возбуждено уголовное дело за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В следственный отдел по Прикубанскому округу поступило сообщение об обращении 24 жителей поселка Краснодарского в больницу с подозрением на отравление, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

13 пострадавших - дети в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет. Их госпитализировали. Десять подростков сейчас находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильно удовлетворительное.

Следователи проводят проверку по факту массового отравления острой кишечной инфекцией в поселке Краснодарском, находящемся в черте города Краснодара.

- Обстоятельства уточняются. Изъяты образцы воды, которые направлены на исследование. Кроме того, устанавливается точно количество пострадавших, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, информация об отравлении в поселке появилось накануне вечером 25 июня.

- Люди травились питьевой водой последние четыре дня. Их экстренно госпитализировали. Уезжают с мигалками, потому что у людей высокая температура и рвота, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Елена Синицкая. - Сначала думали, что причиной отравления стала еда. Но позже выяснилось, что все-таки причина в некачественной питьевой воде.

Сейчас в поселке Краснодарском отключили воду. Ее не будет три дня. Все это время будут проводить дезинфекцию водопровода.

- Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Специалисты уже взяли пробы для проведения анализов.

Известно, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды, - ИП Карапетян.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Жители Краснодара сообщают о массовом отравлении водой

В Сети появилась информация о массовом отравлении людей в поселке Краснодарском. Причиной, по словам пострадавших, стала некачественная вода, которая течет из крана в домах жителей (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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