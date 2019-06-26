2019-06-26T12:22:26+03:00
Общество

Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, получат страховые выплаты

Для этого нужно подать заявление и необходимые документы в АО «СОГАЗ»
Александра ПОДУШКО
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Пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, выплатят страховые выплатыПассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Сочи, выплатят страховые выплатыФото: Архив "КП"
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- Пострадавшие пассажиры автобуса, который попал в аварию в Сочи вечером 24 июня, могут рассчитывать на страховые выплаты. Это закреплено законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), - сообщил «КП» - Кубань» президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Транспорт обслуживают в АО «СОГАЗ». В компании подтвердили наличие действующего договора и готовность осуществить выплаты, если этот случай признают страховым.

Напомним, 24 июня в Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Около 20:30 в Адлерском районе курорта автобус врезался в бетонное силовое ограждение. Пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Всех доставили в больницу. После осмотра семерых человек отпустили домой.

- Чтобы получить страховые выплаты пассажиры должны подать заявление в компанию АО «СОГАЗ» и предоставить паспорт, а также документ от перевозчика, справку из больницы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

Размер страхового возмещения будет рассчитан в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Там указана фиксированная сумма за конкретную травму и степень ее сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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