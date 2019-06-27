Помощница мэра Новороссийска и журналистка местной газеты подрались на Суджукской лагуне

В Новороссийске вечером 22 июня в районе Суждукской косы прорвало канализацию. Это место защищают от застройки местные активисты-экологи. По словам очевидцев, нечистоты стекали в море и лиман неподалеку. На место приехала аварийная служба, чтобы начать ремонт и ликвидировать последствия ЧП.

23 июня посмотреть за работой специалистов поехала журналистка «Нашей газеты» Ольга Макаренко. Девушка захотела снять на камеру, как идут работы и взять комментарии у специалистов. По словам журналистки, на место аварии ее не пустили, мол, это небезопасно. Когда та попыталась пройти к месту ЧП, ее скрутил один из сотрудников «Водоканала», а представитель администрации города выхватила у нее телефон и ударила рукой по голове. Местные власти опровергают эти данные и считают, что журналистка напала первой.

- Я получила редакционное задание и поехала в район Суджукской косы, - рассказывает Ольга Макаренко. – Район аварии не был огорожен лентой, рядом с рабочей техникой ходили 2 человека в казачьей форме. Когда подошла ближе к месту ЧП, меня остановил человек в кубанке, на место аварий пройти не запретил и посоветовал обратиться к начальству. Я пошла дальше на всякий случай достала телефон и стала снимать на камеру.

По словам девушки, в это же время седой мужчина загородил вид на фонтанирующие нечистоты. Это был один из ремонтников, который запрещал съемку и просил взять на это разрешение у его начальства и предупреждал, что пройти на место ликвидации аварии небезопасно. Корреспондентка показала удостоверение и сообщила о задании, но мужчина все равно не пропускал ее.

По словам Ольги Макаренко, этот мужчина схватил корреспондента двумя руками сзади\ФОТО: Наша газета

- Если здесь небезопасно, то почему место работ не оградили лентой? Затем к представительнице администрации подошел казак и что-то ей рассказал, - продолжает Ольга Макаренко. – Женщина подошла к нам. Как только я сделала шаг в сторону, чтобы обойти их, представительница администрации выхватила у меня телефон и стала смотреть, что я наснимала. Когда попыталась вернуть мобильник, мужчина обхватил меня сзади двумя руками. Мне удалось освободиться и вырвать телефон. В этот же момент женщина ударила меня по голове.

По словам Ольги Макаренко, рядом было очевидец, девушка крикнула ему «снимай», тогда мужчина отпустил ее. Затем журналистке сообщили, что готовы заплатить штраф за препятствование работе, но фотографировать не дадут. Затем через 10 минут ремонтники все же натянули ленту. Через пару часов после инцидента девушка обратилась в больницу, там зафиксировали ушиб мягких тканей головы, из симптомов головокружение, боль, слабость, тошнота. Прописал носить воротник и пить обезболивающие. После приема у врача установили диагноз: подозрение на сотрясение мозга. Потом девушка написала заявление в полицию и на следующий день прошла судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои.

Журналистка хотела пройти к месту аварии/ФОТО: Наша газета

В пресс-службе ГУ МВД края сообщили, что приняли заявление журналистки, по факту идет проверка.

Администрация тоже написала заявление в полицию

По данным мэрии Новороссийска, в инциденте пострадала помощница мэра Анжелика Коваленко. Журналистка «Нашей газеты» пыталась вмешаться в работу сотрудников «Водоканал», вела себя агрессивно. Нахождение постороннего человека при аварийном ремонте запрещено техникой безопасности, поэтому журналиста попросили покинуть площадку. Корреспондент отказалась выполнять их требования, хотя могло создать небезопасную ситуацию и привести к травмам. После инцидента администрация города тоже подала заявление в полицию.

- На журналиста никто не нападал. Наоборот, она требовала комментариев от занятых восстановительными работами сотрудников «Водоканала», толкнула одного из них,- говорит помощница мэра Новороссийска Анжелика Коваленко. - Я увидела, как она замахнулась на сотрудника и резко подняла вверх руку с телефоном. Опасаясь, что журналист может ударить меня телефоном по голове, машинально схватилась за него, чтобы предотвратить удар.

Администрация поясняет, имело ли место воспрепятствование работе журналиста или девушку просто попросили пройти в безопасное место, чтобы не мешать аварийным работа, покажет проверка полиции. Вряд ли бы на очистных сооружениях в поселке Алексино журналист смогла бы раздобыть сенсацию, ради которой стоило лезть грудью на амбразуру – корректное поведение при сборе информации, особенно в зоне повышенной опасности, никто не отменял. Во всех странах существуют ограничения по работе СМИ в зонах восстановительных и аварийных работ ради безопасности журналистов.