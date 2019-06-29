«Эта книга всегда будет открыта!»: В Сочи открыли памятник погибшим в авиакатастрофе Ту-154

25 декабря 2016-го в Черное море под Сочи рухнул самолет Минобороны России Ту-154, который вез гуманитарку в Сирию. Никто не хотел верить, что лайнер потерпел крушение. Его искали в горах, на побережье. Но потом заметили фрагменты фюзеляжа в воде - в полутора километрах от берега. Там же нашли тела 84 пассажиров и 8 членов экипажа...

Авиакатастрофа оборвала жизни 65 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, среди которых был и худрук - генерал-лейтенант Валерий Халилов. Они летели выступать перед российскими военными на фронт. Погиб директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и 7 офицеров. Один из них, капитан пресс-службы Минобороны Сергей Абросимов, сопровождал 9 журналистов. Погибла и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка - Доктор Лиза.

Со дня трагедии прошло 2,5 года, но о той страшной трагедии вспоминают до сих пор. Даже в тех семьях, кого не коснулась беда, но кто переживает это горе вместе с родными погибших.

29 июня в память о всех летевших в том самолете в центре Адлера на набережной реки Мзымта открыли памятную стелу. Это двухметровая раскрытая книга. На ее страницах изображен борт со списком имен всех жертв той страшной трагедии.

К мемориалу возложили десятки букетов и венков. Фото: instagram.com/adminadler

- Это книга всегда будет открыта, их имена мы не забудем никогда, - всхлипывая, говорили родственники, потерявшие своих близких.

На церемонию открытия мемориала приехали не только родственники погибших, но и представители Минобороны РФ, делегация Сирийской Арабской республики. Именно сюда самолет летел с мирной миссией.

- День 25 декабря 2016 года навсегда останется в истории города Сочи черным днем. Трагедия, которая постигла пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154 над Черным морем, до сих пор не укладывается в нашем сознании, - сказал на открытии памятника мэр Сочи Анатолий Пахомов. - Наша страна потеряла настоящих патриотов, истинных сынов и дочерей своей Родины. Это невосполнимая утрата, которая никогда не сотрется из нашей памяти.

Место, где установили мемориал, выбрано неслучайно. У жителей Сочи оно считается особенным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717439" frameborder="0"></iframe> Открытие мемориала в Сочи Видео: Ольга БАЙРАМЯН.

- На этой священной площади стоят памятники адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, - добавил Анатолий Пахомов. - Отныне здесь будет находиться вечное напоминание о трагедии, которая произошла в Сочи два с половиной года назад.

После окончания церемонии родные погибших подошли к стеле. У мемориала они уже не смогли сдержать слез. Рядом с ними стояли сочинцы, которых трагедия не оставила равнодушными. Кто-то говорил слова соболезнования семьям, а кто-то молчаливо положил руку на плечо.

- Дай Бог вам сил! - сказал пожилой мужчина, подойдя к плачущей матери.

В память о погибших в море опустили траурные венки. Цветы волшебным образом выстроились в «колонну» и поплыли туда, где Ту-154 упал в черную воду...

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