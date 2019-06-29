Киски в форме: Малыши золотой рыси устроили тренировку в парке «Краснодар»

За жизнью этих пушистых следят больше трех тысяч краснодарцев. Милые мордашки, невинный взгляд и немного усердия хозяйки сделали малышей кошки-блогера Мии сделали известными в городе.

Напомним, в апреле Миря родила пятерых котят - трое малышей золотого оттенка, а двое пошли в мать, такого же окраса, как и она. Когда им исполнился месяц, хозяйка впервые вывела их на прогулку.

И вот очередной день рождения. Подросшие малыши отправились на свою первую тренировку - гонять мячики на траве. Причем на импровизированное поле они вышли в милой форме под стать футболистам ФК «Краснодар». Да цвета свитерков такие же - черный и зеленый.

- Сегодня прошла тренировка молодежной сборной котиков ФК «Краснодар», - подписала хозяйка видео с котятами, снятое в парке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717455" frameborder="0"></iframe> В парке «Краснодар» прошла тренировка молодежной сборной котиков Видео: instagram.com/miya_goldkitty.

На сочном зеленом газоне эта пятерка выглядела очень эффектно. В восторге были и подписчики.

- Это самая милая футбольная команда в мире, - написала одна из девушек.

- Единственная сборная, за которую никогда не будет стыдно, - поддержала другая.

Хозяйка хочет организовать встречу с малышами для всех любителей котиков.

После тренировки хозяйка устроила небольшую фотосессию котятам, снимки которых она выложила в свой Instagram. Кстати, в ближайшее время владелица хочет организовать встречу с малышами для всех любителей котиков.

Напомним, золотая шиншила, которую хозяева прозвали золотой рысью, получила популярность после невероятных фотосессий в скверах города. Но больше всего снимков у нее из парка «Краснодар». То она на дереве, то на скамейке, то отдыхает на изумрудном газоне. За эти снимки ее даже прозвали «Гализейным древолазом».

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Кошка-блогер Мия из Краснодара месяц назад стала мамой. Она родила пятерых чудесных котят - трое малышей золотого оттенка, а двое – в мать, такого же окраса, как и она (читайте далее)