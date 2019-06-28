2019-06-28T10:10:41+03:00
Спорт

«Урожай» увел игроков у «Кубани»

Из-за этого желто-зеленые играли последний матч чемпионата края вдесятером и без замен.
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба ФК "Кубань"ФОТО: пресс-служба ФК "Кубань"
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26 июня ФК «Кубань» встречалась с командой «Колос» из Белой Глины. Станичники разгромили краснодарцев со счетом 6:1. Одна из причин поражения - саботаж в «Кубани»: клуб играл вдесятером и без замен.

9 июня спортивный директор «Кубани» Станислав Лысенко озвучил болельщикам предложение вице-губернатора края Андрея Коробки об объединении с «Урожаем». Станислава Лысенко хотели назначить гендиректором команды и забрать всех футболистов с тренерским штабом «Кубани» под знамена «Урожая». Этот вопрос вынесли на голосование 23 июня. В итоге фанаты отказались объединяться, а Станислава Лысенко согласились отпустить в «Урожай».

На голосовании болельщики отклонили возможное участие футболистов в игре за две команды: «Урожай» и любительскую «Кубань». Иначе футболисты формально могли выступать за два клуба одновременно. Несмотря на это Станислав Лысенко забрал с собой часть игроков «Кубани», оставив команду без запасных.

- Спортивный директор ФК «Кубань» Станислава Лысенко, в последний момент запретил игрокам и тренерскому штабу клуба выходить на поле под угрозой штрафа, - сообщает пресс-служба ФК «Кубань». – Перед матчем игроки и тренеры не были связаны контрактом ни с одним из профессиональных клубов. Поэтому на них не распространялось решение о невозможности параллельного выступления за наш клуб и ФК «Урожай», принятое на общем собрании болельщиков «Кубани» 23 июня.

Президент «Кубани» Александр Плошник пытался связаться с генеральным директором ФК «Урожай», чтобы лично попросить отпустить игроков обратно, но Лысенко не взял трубку.

- Станислав Лысенко больше не занимает пост спортивного директора ФК «Кубань». Также тренерский штаб и ряд игроков покидают стан «Кубани». Форсированный поиск нового главного тренера и футболистов уже ведут заслуженные ветераны ФК «Кубань» Александр Плошник и Сергей Горюнов, - сообщает пресс-служба «Кубани».

ИСТОЧНИК KP.RU

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