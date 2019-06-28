2019-06-28T15:29:01+03:00
Общество

В Новороссийске на Суджукской лагуне нашли много дохлой рыбы

Роспотребнадзор взял пробы воды на экспертизу [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Десятки мертвой рыбы выбросились на берег озера Соленого\ФОТО: Скриншот видео очевидцевДесятки мертвой рыбы выбросились на берег озера Соленого\ФОТО: Скриншот видео очевидцев
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После аварии, которая случилась на Суджукской лагуне, берег озера неподалеку забит дохлой рыбой. Здесь еще 22 июня прорвало камеру канализационного коллектора. Ремонт шел два дня. А пока сотрудники новороссийского «Водоканала» устраняли аварию, на место никого не пускали. Даже журналистов. 23 июня между помощницей мэра Новороссийска Анжеликой Ковалевой и корреспондентом «Нашей газеты» произошла драка. Стороны обвиняют друг друга в нападении и написали заявление в полицию.

Местные жители, обеспокоенные тем, не попали ли стоки в озеро Соленое – она находится рядом, стали проверять водоем. И обнаружили ближе к берегу коричневые пятна с неприятным запахом. Народ забил тревогу, что нечистоты может отнести течением на пляж Алексино. И даже сняли ролик о том, что происходит сейчас на озере.

В Новороссийске на берегу Суджукской лагуны лежит дохлая рыба.Источник: Супер Новости Новороссийск

- Не знаю, можно ли здесь купаться, - говорит местный житель. – На берегу лежит мертвая рыба, много пятен с неприятным запахом.

Действительно ли это были стоки канализации и попали ли они в Черное море, неизвестно. Тем не менее, пока шли аварийные работы, на пляжах «Коса» и «Алексино» отдыхали люди. Местный Роспотребнадзор взял пробы воды, результаты будут готовы 30 июня.

- Пробы морской воды исследуются испытательным лабораторным центром Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на санитарно-химические, микрообиологические и вирусологические показатели, - сообщили в Роспотребнадзоре Новороссийска.

Последствия прорыва канализации в Новороссийске на Суджукской лагуне.Источник: Наша газета

По данным «Водоканала», утечка произошла в районе камеры канализационного коллектора - бетонное сооружение 7 на 7 метров и глубиной 3,5 метра. После откачки сточных вод специалисты предварительно установили причины аварии.

Прорвало этот канализационный коллектор\ФОТО: Марина ИСПРАВНИКОВА

Прорвало этот канализационный коллектор\ФОТО: Марина ИСПРАВНИКОВА

- В результате многократных перебоев с электричеством случился гидроудар, трубы не выдержали нагрузки и лопнули, - сообщил «Водоканал». – Их мы отремонтировали. Во время работы на грунт попало 15 кубометров стоков. Мы обеззаразили грунт гипохлоритом кальция и провели рекультивацию почвы: сняли пораженную землю и заменили на чистую. Сточные воды в Черное море не попали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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