В Новороссийске на Суджукской лагуне нашли много дохлой рыбы
После аварии, которая случилась на Суджукской лагуне, берег озера неподалеку забит дохлой рыбой. Здесь еще 22 июня прорвало камеру канализационного коллектора. Ремонт шел два дня. А пока сотрудники новороссийского «Водоканала» устраняли аварию, на место никого не пускали. Даже журналистов. 23 июня между помощницей мэра Новороссийска Анжеликой Ковалевой и корреспондентом «Нашей газеты» произошла драка. Стороны обвиняют друг друга в нападении и написали заявление в полицию.
Местные жители, обеспокоенные тем, не попали ли стоки в озеро Соленое – она находится рядом, стали проверять водоем. И обнаружили ближе к берегу коричневые пятна с неприятным запахом. Народ забил тревогу, что нечистоты может отнести течением на пляж Алексино. И даже сняли ролик о том, что происходит сейчас на озере.
В Новороссийске на берегу Суджукской лагуны лежит дохлая рыба.Источник: Супер Новости Новороссийск
- Не знаю, можно ли здесь купаться, - говорит местный житель. – На берегу лежит мертвая рыба, много пятен с неприятным запахом.
Действительно ли это были стоки канализации и попали ли они в Черное море, неизвестно. Тем не менее, пока шли аварийные работы, на пляжах «Коса» и «Алексино» отдыхали люди. Местный Роспотребнадзор взял пробы воды, результаты будут готовы 30 июня.
- Пробы морской воды исследуются испытательным лабораторным центром Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на санитарно-химические, микрообиологические и вирусологические показатели, - сообщили в Роспотребнадзоре Новороссийска.
Последствия прорыва канализации в Новороссийске на Суджукской лагуне.Источник: Наша газета
По данным «Водоканала», утечка произошла в районе камеры канализационного коллектора - бетонное сооружение 7 на 7 метров и глубиной 3,5 метра. После откачки сточных вод специалисты предварительно установили причины аварии.
Прорвало этот канализационный коллектор\ФОТО: Марина ИСПРАВНИКОВА
- В результате многократных перебоев с электричеством случился гидроудар, трубы не выдержали нагрузки и лопнули, - сообщил «Водоканал». – Их мы отремонтировали. Во время работы на грунт попало 15 кубометров стоков. Мы обеззаразили грунт гипохлоритом кальция и провели рекультивацию почвы: сняли пораженную землю и заменили на чистую. Сточные воды в Черное море не попали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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