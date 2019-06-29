Известная модель Миногарова записала ролик с признанием любви в Краснодаре

Многие известные люди, переезжая в другие города или даже страны, не забывают о своей малой родине. Оперная певица Анна Нетребко родилась и выросла в Краснодаре. Здесь у нее родня, к которой она старается приезжать как можно чаще. В интервью она не раз говорила, что обожает проводить время в родном городе.

А на днях в любви Краснодару призналась известная модель Мария Миногарова. Девушка смонтировала короткий ролик из видео, записанных на разных улочках города.

- Пришлось объехать полмира, чтобы понять, что нет на свете места лучше, чем дом, - подписала девушка свое видео в Instagram. - И хотя я уже 8 лет живу в Москве, Краснодар остается тем самым домом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717448" frameborder="0"></iframe> Мария Миногарова призналась в любви Краснодару Видео: instagram.com/minogarova.

По словам Марии, в Краснодаре она по-прежнему чувствует себя ребенком. Она знает каждую улицу, двор.

- Даже помню деревья, где разбила коленку, на какой лавке в парке со слоном рыдала из-за неразделенной любви, куда сбегала со школы и где проводила летние вечера с друзьями, - добавила модель. - Для всех Краснодар это и маленький Париж (почему? удивляюсь всю жизнь), и «собачкина столица», и город, подаривший нам такие таланты, как Анна Нетребко, группа Триада, PLC и Сэм Селезнев.

Для самой звезды Краснодар - это город, в который хочется возвращаться, чтобы забыть о спешке, бешеном ритме и просто насладится его тишиной и размеренностью.

- Увидеть всех знакомых, пройдя по Красной в выходной. Или не встретить ни одного человека, пройдя по старому центру в разгар рабочей недели, будто весь город только для тебя, - закончила свое признание Мария.

Стоит сказать, с момента публикации видео прошло три дня, однако за это время ролик оценили более 314 тысяч человек. Многим поклонникам понравилось то, как модель относится к родному городу.

- Краснодар на связи. Наш город с особенной душой. Спасибо тебе за теплое видео! - с благодарностью писали подписчики.