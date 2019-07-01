В Сочи у мемориала «Горка Героев» девушки провели фитнес-тренировку

В городе-курорте несколько девушек провели фитнес-разминку на мемориале "Горка Героев". На кадрах видео, которое было опубликовано в Instagram у одной из участниц, видно, как прямо возле стелы несколько девушек приседают, прыгают по ступеням и выполняют другие упражнения.

- Ничего предосудительного в такой разминке ее участницы не увидели. Они утверждают, что таким образом почтили память погибших во время сражений Великой Отечественной героев, - сообщают «Кубанские новости».

Но через какое-то время видеоролик все же удалили со странички в Instagram.

Горка Героев - это место в поселке Лазаревское. Здесь находится братская могила с памятной стелой и высеченными в камне именами павших, летчиков и авиаторов 236-й Краснознаменной Львовской авиационной дивизии. Этот памятник установлен в честь героических сражений за Сочи.

Жители Краснодарского края, в который раз странно ведут себя возле мемориалов. Совсем недавно, в конце мая, молодые люди устроили «кровавую» фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске.

Тогда полиция вместе с администрацией города-героя установила всех участников нашумевшего инцидента. Они принесли публичные извинения всем, кого задел их поступок и возложили цветы к мемориалу. Также на них составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении правил дорожного движения за парковку на мемориале.