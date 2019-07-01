2019-07-01T13:41:02+03:00
Общество

В Сочи у мемориала «Горка Героев» девушки провели фитнес-тренировку

Ничего предосудительного в такой разминке ее участницы не увидели [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В городе-курорте несколько девушек провели фитнес-разминку на мемориале "Горка Героев". На кадрах видео, которое было опубликовано в Instagram у одной из участниц, видно, как прямо возле стелы несколько девушек приседают, прыгают по ступеням и выполняют другие упражнения.

- Ничего предосудительного в такой разминке ее участницы не увидели. Они утверждают, что таким образом почтили память погибших во время сражений Великой Отечественной героев, - сообщают «Кубанские новости».

Но через какое-то время видеоролик все же удалили со странички в Instagram.

Горка Героев - это место в поселке Лазаревское. Здесь находится братская могила с памятной стелой и высеченными в камне именами павших, летчиков и авиаторов 236-й Краснознаменной Львовской авиационной дивизии. Этот памятник установлен в честь героических сражений за Сочи.

Жители Краснодарского края, в который раз странно ведут себя возле мемориалов. Совсем недавно, в конце мая, молодые люди устроили «кровавую» фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске.

Тогда полиция вместе с администрацией города-героя установила всех участников нашумевшего инцидента. Они принесли публичные извинения всем, кого задел их поступок и возложили цветы к мемориалу. Также на них составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении правил дорожного движения за парковку на мемориале.

Тренировка в Сочи.Видео: Кубанские новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: реальных уклонистов от армии в России не больше тысячи человек
Глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих президентского совета по правам человека Сергей Кривенко прокомментировал «КП» информацию о том, что уклонистов от срочной службы среди нас с каждым годом все меньше
«Мужу предложили подбрасывать наркотики в машины клиентам. А когда он отказался, наркотики нашли у него самого»
В Москве Управление собственной безопасности полиции признает, что дело автослесаря-«наркодилера» сфальсифицировано, но человек уже полтора года сидит в СИЗО [видео]
Новости 24
В Славянском районе мужчина продал взятый в аренду бульдозер
Матеуш Понитка и Мустафа Фалль покинули «Локомотив-Кубань»
В Сочи ребенка на SUP-серфе унесло в море
В Горячем Ключе мужчина поймал незнакомца, сорвавшего с женщины золотые цепочки
Россельхознадзор Кубани разыскивает предпринимателя, выбросившего ощипанных кур
ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance
В Краснодаре 4 июля доставят главную икону храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
В Краснодаре на посту умер 40-летний полицейский
В краевой акции «Здоровая Кубань!» приняли участие более 14,5 тысяч подростков
Для краснодарцев в День семьи, любви и верности проведут историческую экскурсию
В Анапе спасли еще одного львенка от фотографов-живодеров
В Крымске спасатели освободили троих детей из запертого дома
В Сочи арестован водитель иномарки, который насмерть сбил на остановке трех человек