2019-07-01T14:07:32+03:00
Общество

Самым красивым бородачем Краснодара стал юрист

Руслан Железнев набрал больше всего голосов на сайте «КП»
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Руслан Железнев - победитель голосования на сайте "КП". Фото: vklybe.tvРуслан Железнев - победитель голосования на сайте "КП". Фото: vklybe.tv
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14 бородатых мужчин соревновались между собой за звание самого красивого. В Краснодаре этот конкурс, который проводит PR GROUP ARTEMYEVA, проходил уже в пятый раз. А на сайте «Комсомолки» прошло голосование. Посетители kuban.kp.ru выбирали своего бородача.

И хотя это был короткий конкурс – голосование длилось всего три дня, он оказался весьма популярным. За это время страницу с бородачами просмотрели больше 10 000 раз. Среди участников – юристы, муниципальные служащие, фитнес-тренеры, музыканты и даже капитан дальнего плавания.

Сама борьба была напряженной – лидеры постоянно менялись. Но буквально за 10 минут до окончания голосования один из участников резко взлетел вверх со второго места и выбился на почетное первое.

По версии посетителей сайта kuban.kp.ru третье место занял организатор праздников Руслан Григорович. Он с бородой ходит уже 9 лет и даже не думает ее сбривать. Говорит, что она украшает мужчину.

Руслан Григорович занял почетное третье место. Фото: vklybe.tv

Руслан Григорович занял почетное третье место. Фото: vklybe.tv

На втором месте – муниципальный служащий Павел Кикоть.

Павел Кикоть - на втором месте. Фото: vklybe.tv

Павел Кикоть - на втором месте. Фото: vklybe.tv

Около пяти лет он является обладателем густой бороды, за которой внимательно следит каждый день. А вот самым-самым стал краснодарский юрист, 32-летний Руслан Железнев. Именно его борода понравилась большинству проголосовавших.

Наш победитель Руслан Железнев. Фото: vklybe.tv

Наш победитель Руслан Железнев. Фото: vklybe.tv

- В конкурсе участвую в первый раз, но у меня была хорошая группа поддержки, - улыбается Руслан. – Вся моя семья, коллеги по работе и друзья голосовали каждый день за мою кандидатуру.

Поздравляем победителей! Кстати, они получили дипломы от «Комсомольской правды» и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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