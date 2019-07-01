2019-07-01T16:12:54+03:00
Общество

Не взлетим, так поплаваем: «Комета» из Сочи в Батуми станет ходить в два раза чаще

Билеты советуют бронировать заранее
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Комета Сочи - Батуми Фото: порт БатумиКомета Сочи - Батуми Фото: порт Батуми
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С 8 июля закроется прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Авиакомпания, выполнявшая рейсы в Тбилиси из Краснодара и Сочи, уже возвращает пассажирам деньги за купленные билеты.

А в это же время грузинская компания «Экспресс Батуми» увеличивает количество морских рейсов из Сочи в Батуми. Уже несколько лет два порта соединяет «Комета».

- На морские перевозки указ президента не распространяется. Теперь рейсы будут выполняться не один, а два раза в неделю по вторникам и пятницам, - рассказала «КП-Кубань» представитель перевозчика.

Билет в один конец стоит 7000 рублей на одного человека, а время в пути составляет около пяти часов. Правда, все зависит от погоды, если ветер сменится, то поездка может затянуться.

- Билеты можно бронировать за три недели до путешествия. Лучше это делать заранее, спрос заметно вырос, - добавила собеседница.

«Комета» вмещает 114 пассажиров, на борту предлагают напитки, а еду рекомендуют взять с собой. Курсировать судно будет до конца сентября.

Сообщение с Грузией также сохраняется по единственному сухопутному пути - по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.

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Каждый год Грузию посещали более миллиона россиян. Туда манили потрясающие виды, богатая кухня, знаменитые вина и кавказское гостеприимство. Если первые три пункта сложно испортить, то с последним наметились определенные проблемы. Виной тому стала политика, о чем совсем не хочется думать в отпуске, а тем более переживать о своей безопасности (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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