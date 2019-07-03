В Кубань выпустили еще 500 тысяч мальков русского осетра

Рыбоводы в начале июля выпустили в Кубань еще 500 тысяч мальков русского осетра по экологической программе Крымского моста. Это последняя партия, а всего за три года в естественную среду отправили 1,5 миллиона мальков, которых выращивали из икринок на предприятиях.

Мальки осетра Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Специалисты ожидают, что ценная рыба выйдет в море, где подрастет и наберет вес, а через несколько лет осетры снова вернутся в Кубань на нерест.

- Благодаря проекту моста наши заводы вырастили и выпустили около 3,2 тонн молоди осетра. Без этой работы сегодня популяцию ценной рыбы не спасти: за десятилетия ее численность сильно сократили браконьеры. Естественного нереста уже практически нет. Искусственное воспроизводство – процесс сложный, он зависит от многих факторов, и мы рады, что в этом деле есть поддержка, - рассказал Мурат Тлеуж, начальник Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Мальки осетра Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Ученые уже зафиксировали первые результаты программы восстановления популяции осетра. В отдельных местах встречались особи нерестового возраста. По их мнению, выпуск молоди и борьба с браконьерством могут существенно увеличить популяцию осетровых в Азово-Черноморском бассейне.

Уже четыре года по экопрограмме Крымского моста ученые проводят регулярный мониторинг всех компонентов окружающей среды – воды, воздуха, почв, флоры и фауны в районе Керченского пролива. Все данные собираются, анализируются и пополняют научные базы данных о Юге России.

Мальки осетра Фото: инфоцентр "Крымский мост"

СПРАВКА «КП»

Русский осетр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он обитает в бассейнах Каспийского, Чёрного и Азовского морей. При благоприятных условиях может жить до 50 лет. Нерестовый период у самок наступает в возрасте 12-16 лет. Долгое созревание и незаконный отлов рыбы до того, как она успеет набрать вес и дать потомство, делают этот вид редким и уязвимым.

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