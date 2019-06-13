В Краснодаре в реку Кубань выпустили более 1,5 тысяч штук осетровых

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-13T13:52:08+03:00

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара в реку Кубань выпустили более 1,5 тысяч штук осетровых рыб. В мероприятии принял участие вице-губернатор Сергей Болдин.

По словам замглавы региона, этот выпуск – особенный. В это раз первые в реку Кубань были выпущены крупные особи белуги, русского осетра и севрюги весом от 400 грамм до 1,8 килограмма.

Рыб отпустили и на других участках реки, расположенных в ее среднем течении ниже Краснодарского гидроузла.

- Сегодня популяция севрюги находится в катастрофическом состоянии во всем ареале. Более 35 лет не отмечалось ее естественное размножение в реке Кубань, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в центре Краснодара стартовали работы по благоустройству бульвара «Офицерский». Зеленую зону полностью реконструируют.

ИСТОЧНИК KP.RU