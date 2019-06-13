В центре Краснодара стартовали работы по благоустройству бульвара «Офицерский»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-13T12:23:46+03:00

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В центре краевой столицы начались работы по благоустройству бульвара «Офицерский». Зеленую зону полностью переделают.

- Здесь сделают новые дорожки - в том числе для велосипедов, уложат тротуарную плитку, установят лавочки и урны, смонтируют освещение. Также здесь постараются сохранить растущие по обеим сторонам бульвара деревья и высадят почти сотню новых, - сообщили в администрации города.

Работы по благоустройству «Офицерского» уже стартовали, они идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Рабочие начали демонтировать старый слой асфальта. Вместо него уложат тротуарную плитку - около 2,5 тысяч квадратных метров. Полностью обновленной зеленая зона должна быть в конце сентября 2019 года.

Напомним, в Краснодаре на месте снесенного аварийного дома появится новый сквер «Новороссийский». Зеленую зону планируют внести в программу по благоустройству на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU