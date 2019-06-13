В Краснодаре на месте снесенного аварийного дома появится новый сквер «Новороссийский»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-13T09:23:13+03:00

Зеленую зону планируют внести в программу по благоустройству на 2020 год

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В краевой столице на месте снесенного аварийного дома появится новый сквер, которому уже придумали название – «Новороссийский».

Участок по улице Новороссийской, 176 полностью расчистили после демонтажа здания. Здесь благоустроят зеленую зону для всех жителей микрорайона.

- Жителей аварийного дома расселили в 2017 году. Здание построили еще в 1949 году, оно состояло из 15 квартир. Сами жильцы рассказывали, что были рады переезду - дом разваливался и жить в нем было уже опасно. В одной из квартир, например, обрушилась часть потолка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дом до сноса. Фото: администрация Краснодара

Евгений Первышов поручил создать рабочую группу, в которую войдут жители района и Наталья Машталир. Они вместе решат, как обустроить сквер. Глава города поручил главному архитектору до конца лета представить дизайн-проект территории. Новую зеленую зону планируют внести в программу по благоустройству на 2020 год.

Площадь участка 0,9 гектаров. Большую часть территории займут спортивная и детская площадки. В сквере также высадят деревья и кустарники, цветочные клумбы.

Напомним, в Краснодаре Гагаринский бульвар приведут в порядок ко Дню города. Здесь высадят 232 новых дерева и почти пять тысяч кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU