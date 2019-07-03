Победители конкурса «Мой малыш» голосовали… друг за друга

За самых главных участников этого конкурса - малышей - болели их бабушки, дедушки, а также родители и все друзья. Взрослые активно голосовали за своих крох на нашем сайте. Конкурс прошел в июне, а боролись участники за запас полезного детского питания на козьем молоке. Вкусности предоставил наш партнер - компания «Бибиколь». Это были ложечки, каши и фруктовые пюре. А еще именные грамоты!

И вот мы наградили наших юных победителей! Подарков было пять, поэтому и первые пять участников, которые набрали больше всего голосов, прибыли к нам в редакцию и получили свои первые в жизни дипломы. А вдобавок к ним - вкусные каши и пюре.

1-е место заняла самая маленькая наша участница Элеонора Ткач. Ее родителям о конкурсе малышей сообщила бабушка - верная подписчица «Комсомолки». На церемонию награждения они прибыли всей семьей – мама Елена, папа Герман и братик Владислав.

2-е место Назар ДенисенкоФото: Ольга СУХОВА

2-е место досталось Назару Денисенко, которому скоро исполнится годик! О конкурсе они узнали от бабушки, которая работает в библиотеке. Вместе с мамой Алиной они приехали из Каневской за подарками и грамотой, а заодно рассказали, что голосовали за Владислава Копылова из Тихорецкого района. Владик занял 3-е место и тоже получил заслуженные подарки.

Владислав Копылов занял 3-е место

- Я прислала фотографию на конкурс, а потом сообщила своим бабушкам о том, что их любимый внук участвует в нем, - рассказала мама Влада Галина. – Бабушки начали активно продвигать внука среди своих подруг. Кажется, что за Владика голосовал весь Тихорецкий район.

4-е место Роман РудькоФото: Андрей ГОРЕЛОВ

На 4-м месте – Роман Рудько. Его мама Алена рассказала, что их семье так понравилась очаровательная Ева Никитенко, что они не только за нее голосовали, но и рады личному знакомству в «КП» и тому, что Ева заняла 5-е место в нашем конкурсе.

5-е место у Евы НикитенкоФото: Андрей ГОРЕЛОВ

Ее родители были тронуты тем, что у их малышки уже есть такие искренние и доброжелательные поклонники.

Поздравляем победителей!