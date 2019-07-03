2019-07-03T13:21:55+03:00
Общество

Победители конкурса «Мой малыш» голосовали… друг за друга

Во время награждения в «Комсомолке» оказалось, что участники понравились друг другу еще на этапе состязания.
Алла СОБОЛЕВАВарвара ДЫМ
Поделиться:
1 место у самой маленькой участницы - Элеоноры Ткач1 место у самой маленькой участницы - Элеоноры ТкачФото: Андрей ГОРЕЛОВ
Изменить размер текста:

За самых главных участников этого конкурса - малышей - болели их бабушки, дедушки, а также родители и все друзья. Взрослые активно голосовали за своих крох на нашем сайте. Конкурс прошел в июне, а боролись участники за запас полезного детского питания на козьем молоке. Вкусности предоставил наш партнер - компания «Бибиколь». Это были ложечки, каши и фруктовые пюре. А еще именные грамоты!

И вот мы наградили наших юных победителей! Подарков было пять, поэтому и первые пять участников, которые набрали больше всего голосов, прибыли к нам в редакцию и получили свои первые в жизни дипломы. А вдобавок к ним - вкусные каши и пюре.

1-е место заняла самая маленькая наша участница Элеонора Ткач. Ее родителям о конкурсе малышей сообщила бабушка - верная подписчица «Комсомолки». На церемонию награждения они прибыли всей семьей – мама Елена, папа Герман и братик Владислав.

2-е место Назар Денисенко Фото: Ольга СУХОВА

2-е место Назар ДенисенкоФото: Ольга СУХОВА

2-е место досталось Назару Денисенко, которому скоро исполнится годик! О конкурсе они узнали от бабушки, которая работает в библиотеке. Вместе с мамой Алиной они приехали из Каневской за подарками и грамотой, а заодно рассказали, что голосовали за Владислава Копылова из Тихорецкого района. Владик занял 3-е место и тоже получил заслуженные подарки.

Владислав Копылов занял 3-е место

Владислав Копылов занял 3-е место

- Я прислала фотографию на конкурс, а потом сообщила своим бабушкам о том, что их любимый внук участвует в нем, - рассказала мама Влада Галина. – Бабушки начали активно продвигать внука среди своих подруг. Кажется, что за Владика голосовал весь Тихорецкий район.

4-е место Роман Рудько Фото: Андрей ГОРЕЛОВ

4-е место Роман РудькоФото: Андрей ГОРЕЛОВ

На 4-м месте – Роман Рудько. Его мама Алена рассказала, что их семье так понравилась очаровательная Ева Никитенко, что они не только за нее голосовали, но и рады личному знакомству в «КП» и тому, что Ева заняла 5-е место в нашем конкурсе.

5-е место у Евы Никитенко Фото: Андрей ГОРЕЛОВ

5-е место у Евы НикитенкоФото: Андрей ГОРЕЛОВ

Ее родители были тронуты тем, что у их малышки уже есть такие искренние и доброжелательные поклонники.

Поздравляем победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
В Краснодаре четыре трамвая изменят маршруты движения
В Новороссийске парень избил девушку, сломав об нее костыли
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
Сочинец заявил в полицию на женщину, скрывшую от него, что болеет ВИЧ
Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место в России по капитализации
Парад звезд эстрады, телевидения, театра и кино пройдет в «Орленке»
В Сочи мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В Сочи осудили бывшего директора департамента имущественных отношений
В Новознаменском жилом районе Краснодара начали строить детсад
В Краснодаре разработали рекомендации по оформлению киосков и павильонов
Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина
В Туапсинском районе иномарка сбила 31-летнего мужчину
В Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой