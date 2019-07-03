2019-07-03T16:04:04+03:00
Происшествия

В Сочи 28-летняя девушка выпрыгнула с балкона 4 этажа, спасаясь от компании парней

В квартире под наркотой были трое уроженцев Чечни и один краснодарец [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Пострадавшую с серьезными травмами доставили в городскую больницу.Пострадавшую с серьезными травмами доставили в городскую больницу.
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Жуткая история произошла на днях в курортном Сочи. Около полудня жильцы пятиэтажки на Гагарина услышали женские крики. Не успели они понять, что случилось, как вдруг за окном – грохот.

Выглянув с балкона вниз, жильцы оторопели – на земле лежала девушка и почти не двигалась. Испуганные люди выбежали на улицу. Пока одни оказывали ей первую помощь, другие вызывали скорую.

Позже выяснилось, что бедняга выпала из окна квартиры на четвертом этаже.

- Но никто из жильцов не мог узнать пострадавшую. Она точно живет не здесь, - сказали очевидцы. - Подбежавшим к ней людям девушка сказала, что зовут ее Лера...

Пострадавшую с серьезными травмами доставили в городскую больницу и тут же госпитализировали в отделение хирургии.

Что именно происходило в квартире до падения девушки, выясняют правоохранители.

Что именно происходило в квартире до падения девушки, выясняют правоохранители.

- У 28-летней пациентки диагностированы компрессионный перелом позвоничника, перелом ребер, закрытая травма грудного отдела позвоночника, ушиб левого легкого, пневматорекс (скопление воздуха в плевральной полости из-за повреждения легкого – Авт.), множественные ушибы мягких тканей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

После падения девушки следователи начали проверку.

- Устанавливаются обстоятельства происшествия, - добавили «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Но самое интересное выяснилось позже. В той самой квартире, из окна которой выпала Валерия, кроме нее были четверо мужчин. Когда на место с проверкой приехали правоохранители, они даже не спешили покинуть место происшествия. По словам жильцов дома, скорее всего, в компании начался конфликт (перед падением соседи слышали шум и крики внутри квартиры), возможно, к девушке кто-то начал приставать, потому она решила сбежать от них через балкон.

Примечательно, что с двумя из четвертых парней Валерия была хорошо знакома

Примечательно, что с двумя из четвертых парней Валерия была хорошо знакома

- По указанному адресу находились 20-летний краснодарец и трое мужчин из Чеченской Республики: 33-летний уроженец Урус-Мартана и двое 25-летних парней из Грозного, - прокомментировал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В отношении мужчин составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Примечательно, что с двумя из четвертых парней Валерия была хорошо знакома, силовикам она смогла назвать их фамилии.

Всех четверых мужчин закрыли в камерах для содержания задержанных лиц. Материал проверки передали в СК России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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