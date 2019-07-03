Генпрокурор России раскритиковал дороги в Адыгее

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказал недовольство положением дел на автомобильных дорогах в стране. С его слов, во многих субъектах нормативные акты, касающиеся сохранности дорог, определения аварийно-опасных участков не соответствовали федеральному законодательству. В их числе и Адыгея.

- По-прежнему одной из основных причин аварий остаются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, - сказал Юрий Чайка во время заседания коллегии Генпрокуратуры России. - Повсеместно дороги регионального и местного значения не соответствуют требованиям государственных стандартов.

Кроме того, Юрий Чайка подчеркнул, что в регионах прокурорские проверки часто фиксируют нецелевое использования средств, а еще выявляют хищения бюджетных средств при ремонте и строительстве дорог.

- Надзорная практика свидетельствует, что имеющиеся проблемы обусловлены, в том числе ненадлежащим нормативным регулированием, - сказал генпрокурор России. - На сегодняшний день Минтрансом не принят административный регламент, позволяющий проверять региональные органы власти, муниципалитеты в части организации ими пассажирских перевозок и дорожной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что на модернизацию дорог в Адыгее в 2019 году направят 500 миллионов рублей.

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