2019-07-03T17:12:27+03:00
Общество

Генпрокурор России раскритиковал дороги в Адыгее

Они не соответствуют требованиям государственных стандартов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Генеральный прокурор Юрий Чайка.Генеральный прокурор Юрий Чайка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказал недовольство положением дел на автомобильных дорогах в стране. С его слов, во многих субъектах нормативные акты, касающиеся сохранности дорог, определения аварийно-опасных участков не соответствовали федеральному законодательству. В их числе и Адыгея.

- По-прежнему одной из основных причин аварий остаются недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, - сказал Юрий Чайка во время заседания коллегии Генпрокуратуры России. - Повсеместно дороги регионального и местного значения не соответствуют требованиям государственных стандартов.

Кроме того, Юрий Чайка подчеркнул, что в регионах прокурорские проверки часто фиксируют нецелевое использования средств, а еще выявляют хищения бюджетных средств при ремонте и строительстве дорог.

- Надзорная практика свидетельствует, что имеющиеся проблемы обусловлены, в том числе ненадлежащим нормативным регулированием, - сказал генпрокурор России. - На сегодняшний день Минтрансом не принят административный регламент, позволяющий проверять региональные органы власти, муниципалитеты в части организации ими пассажирских перевозок и дорожной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что на модернизацию дорог в Адыгее в 2019 году направят 500 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минус мост: больше 2-х тысяч человек подписали петицию за строительство нового Яблоновского моста

- Я что пустой должен ехать? Мне только на заправку нужно пять тысяч! Скоро мост закроют, вообще неизвестно как будете ездить, - традиционная вечерняя перепалка пассажиров с водителем автобуса теперь имеет железный аргумент. 12 июля грянет (таки!) начало конца Яблоновского моста: проезд закроется не только для грузовиков, но и для пассажирского транспорта (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Республики Адыгея»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сбросить вес в воде и защитить от сглаза: Что в Краснодаре предлагают владельцам животных
В Крымске виновника пьяного ДТП нашли под окнами многоквартирного дома
В Лабинском районе мужчина выстрелил в грудь своему знакомому
В Сочи погиб рабочий, упавший в колодец глубиной 20 метров
Массовое ДТП на Кубани с бензовозом: погиб мужчина, двое детей пострадали
Сочинские пальмы привили от насекомых-вредителей
На Кубани в шаурму кладут некачественное мясо
В Краснодаре четыре трамвая изменят маршруты движения
В Новороссийске парень избил девушку, сломав об нее костыли
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
Сочинец заявил в полицию на женщину, скрывшую от него, что болеет ВИЧ
Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место в России по капитализации
Парад звезд эстрады, телевидения, театра и кино пройдет в «Орленке»
В Сочи мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В Сочи осудили бывшего директора департамента имущественных отношений
В Новознаменском жилом районе Краснодара начали строить детсад
В Краснодаре разработали рекомендации по оформлению киосков и павильонов
Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина
В Туапсинском районе иномарка сбила 31-летнего мужчину
В Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой