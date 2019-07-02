Минус мост: больше 2-х тысяч человек подписали петицию за строительство нового Яблоновского моста

- Я что пустой должен ехать? Мне только на заправку нужно пять тысяч! Скоро мост закроют, вообще неизвестно как будете ездить, - традиционная вечерняя перепалка пассажиров с водителем автобуса теперь имеет железный аргумент. 12 июля грянет (таки!) начало конца Яблоновского моста: проезд закроется не только для грузовиков, но и для пассажирского транспорта.

Мы знали, что ремонт температурных швов путепровода летом прошлого года разрушительных проблем его не решил. Но точно не думали, что смертельный диагноз Яблоновскому мосту вынесут так скоро.

- Сразу после прошлогоднего ремонта мы заказали комплексную экспертизу, - пояснил «КП» - Кубань» начальник департамента дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Вы ж понимаете, это тоже недешевое удовольствие, поэтому не происходит все одномоментно. Обследование выявило непоправимые изменения в конструкции, исправить их уже невозможно. Нужен новый мост.

Однако то, что жителей Краснодарского края (в основном) к такому внезапному исходу никто не готовил, напоминает ультиматум.

- Не исключено, что не только состояние моста повлияло на решение закрыть его именно для пассажирских перевозчиков. Но и какой-то, видимо, переговорный тупик по строительству нового, - предполагают в краснодарском отделении Союза транспортников России. - Очевидно, только кардинальное решение может сдвинуть вопрос выделения больших денег на работы.

ЦЕНА ВОПРОСА

Действительно, по данным мэрии города, на чьем балансе оказался объект регионального значения, строительство дублера Яблоновского моста обойдется в 7 миллиардов рублей. Абсолютно очевидно, что пускать четверть городского бюджета на вряд ли первостепенные цели никто не будет.

- Он нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет, - в прошлом году говорил журналистам мэр кубанской столицы Евгений Первышов. - Если, к примеру, соседи (говоря об Адыгее. - Авт.) сами дают 50% стоимости строительства, тогда будем думать. Это должен быть совместный проект двух регионов.

Правда, позже градоначальник уже не высказывался по поводу необходимости нового моста через Кубань столь категорично.

А в соседнем регионе по-прежнему удивляются - причем здесь Адыгея?!

Прошлогодний ремонт не помогФото: Евгения ОСТРАЯ

- Вопрос долевого строительства никогда не ставился. Насколько нам известно, Краснодар однозначно планировал строительство моста-дублера за свой счет, либо за счет привлечения средств федерального бюджета, - рассказал начальник отдела дорожного строительства Республики Адыгея Даур Аргун. - Потому что иначе и быть не может. И Яблоновский, и Тургеневский мосты находятся на балансе Краснодара, каким образом, по-вашему, возможно софинансирование с нашей стороны?! Это будет сразу нецелевое использование средств. Если что когда-либо и обсуждалось на этот счет, так это подготовка подъездных путей за счет средств Адыгеи. Кроме того, каким образом можно разделять въезжающих ежедневно в город на жителей и нежителей? Есть такая статистика?

По словам Даура Аргуна, и Новая Адыгея, и поселок городского типа Яблоновский давно уже стали частью кубанского города, где, пользуясь дешевизной жилья, селятся и его жители в том числе.

Кроме того, Краснодар - это еще и краевой центр с полагающейся его статусу инфраструктурой. Только здесь располагаются инстанции регионального уровня, не говоря уже о больницах и прочих социальных объектах. И то, что мосты через Кубань важны прежде всего жителям края - очевидно.

- Вся необходимая документация для начала строительства готова и утверждена, - сообщил в эфире радио «КП» - Краснодар» Владимир Архипов.

Проблема в режиме ожидания.

КАК ПОЕДУТ АВТОБУСЫ

За неделю до стоп-сигнала в мэрии и минтрансах обоих регионов распределяют транспортные потоки так, чтобы они не вывели разом из строя последний оставшийся южный мост - Тургеневский. Предполагается, что нагрузка на него может увеличиться от 10 до 25 процентов.

- Автовокзал «Южный» переноситься не будет, - сообщили в департаменте дорожного хозяйства Краснодара.

Нагрузка на Тургеневский мост возрастет в разыФото: Евгения ОСТРАЯ

Таким образом, ехать (фактически на другой конец крайцентра) пассажирам автобусов из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Абинска, Крымска и близлежащих станиц придется через весь город.

- Часть автобусов поедет по улицам Ставропольской и Мачуги, часть - по Северной, остальные - по Кубанской Набережной, - предлагают свои варианты в мэрии. - Но конечный пункт останется прежним - автовокзал.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ?

Удобнее всего было бы вовсе не ехать в Краснодар после 12 июля. По крайней мере, выбирая альтернативный маршрут без пробок, именно так ответит вам любой навигатор. Но это контрпродуктивно.

- Ни в одном городе России нет таких мостов, - делится жительница Новой Адыгеи Оксана. - Нам водители сказали, что будут довозить до моста, а там по нему пешком. Даже трудно представить, как его переходить будут люди в возрасте или больные.

Есть вариант добраться до Краснодара через Кубань вплавь - паромная переправа стоит так же, как общественный транспорт в городе - 26 рублей. Но хутор на другом ее берегу и уже в соседнем регионе - это фактически тупик. Ближайшая остановка общественного транспорта до Энема - в соседнем населенном пункте.

Меньше чем за неделю пользователи Яблоновского моста, оставшиеся без привычного маршрута, создали петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить для Краснодара новый мост через Кубань.

- На строительство и проект нового моста в этом месте ушло порядка 185 млн рублей из бюджета, и уже были проведены техническая и сметная экспертизы. Обещания восстановить Яблоновский мост местные власти дают в Краснодаре уже много лет, поскольку устаревший мост не только имеет очень слабую пропускную систему, но и разрушается. В последние годы пробки в районе моста стали уже нормой, и это совершенно не может устраивать жителей! - гласит петиция.

Под нее подписались уже более двух тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители вывесили на Яблоновском мосту обращение к президенту

Водители, которые ежедневно простаивают в изнурительной пробке на въезде в Краснодар, не видят иного пути решения проблемы (подробнее)