«Не заслуживает снисхождения»: Присяжные вынесли обвинительный вердикт жертве семейного насилия, убившей мужа

В суде Геленджика вчера, 3 июля, 28-летнюю Кристину Шидукову признали виновной в преднамеренном убийстве мужа.

- Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступлений, посчитав ее, не заслуживающей снисхождения, - прокомментировали решение в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, за освобождение женщины, жертвы семейного насилия, от уголовной ответственности ратовали сотни человек. С своей петицией они обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

- Домашнее насилие в России - проблема, на которую принято закрывать глаза. При этом масштаб данной социальной проказы носит характер эпидемии. Согласно статистике Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, около 40% всех тяжких преступлений — преступления в семье, и в 93% их жертвами становятся женщины. По результатам опросов Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 16 млн женщин. Требуем не лишать свободы несправедливо обвиненную молодую мать Кристину Шидукову, - говорилось в обращении.

Ранее в адвокатском бюро, осуществлявшем защиту Кристины Шидуковой, заявляли о том, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной.

- То, что произошло - это факт, - пояснял "Комсомолке" управляющий партнер бюро, адвокат Алексей Иванов. - Ей вменяется ч.1 ст. 105 «Умышленное причинение смерти». Но агрессивность Ахмеда Шидукова - это объективные обстоятельства, подтвержденные экспертизой. Побои Кристины зафиксированы экспертами. До этой трагедии ее не раз видели избитой, тому есть свидетельства и они озвучены в судебном заседании. Но по нашему мнению, когда человека методично избивают, совершенно естественно, что он будет защищаться. И если бы Кристина этого не сделала, она была бы на месте Ахмеда.

Теперь Кристине остается лишь ждать приговора, который анонсировали на 12 июня.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Пинал ногами и унижал»: в Геленджике судят молодую мать, нанесшую смертельный удар своему мужу во время очередных побоев

28-летнюю Кристину Шидукову обвиняют в тяжком умышленном преступлении (подробнее)