«Они все сказали»: Новая «Битва экстрасенсов» начнется с расследования загадочной смерти молодых супругов в Сочи

24-летнюю Таню и 25-летнего Мирослава нашли висящими над колодцем в недостроенной сочинской даче в конце августа прошлого года. Все в этой страшной посмертной картине было, казалось, неслучайным. Однако ни кляп во рту Мирослава, ни следы их безмятежного времяпрепровождения (к месту смерти они пришли с набором продуктов), не вызвали у правоохранителей подозрений. Решено было прекратить расследование - смерть хоть и странная, но точно некриминальная, постановили следователи Сочи. Однако спустя два месяца, в ноябре, на рабочем совещании в Симферополе глава следкома вновь заговорил о необходимости все в этой истории проверить самым тщательным образом. Дело возбудили по статье «Убийство».

- Это поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Следователем будут подробно изучены и проанализированы взаимоотношения погибших, их образ жизни и круг общения, а также возможные конфликты, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Но родственникам погибших молодой супружеской пары о его ходе спустя год ничего неизвестно. Мама погибшей Тани Анжела Назарова даже решила обратиться за помощью к экстрасенсам.

- Николь (Кузнецова, экстрасенс — Авт.) все-все рассказала. И то, что моя дочь была убита - это точно. Мирослав ли это с ней сделал или кто-то другой, непонятно, - рассказала «КП» - Кубань» женщина.

Мама Тани сказала, что таких денег у них не было и дочь об этом знала

Анжела до сих пор не может оправиться после потери, и в соцсетях под фотографиями Татьяны оставляет душераздирающие комментарии.

- Она у меня наркоманкой никогда не была, ругала еще Мирослава за то, что употреблял эту... лирику. Как так? Аптеки продают без рецепта такие препараты, куда власти смотрят? Хотя, о чем я говорю. Кому это надо?! - делится она с «Комсомолкой».

Напомним, после странной смерти супругов наркотики стали главной версией как самоубийства, так и убийства. Источник «КП» в правоохранительных органах рассказал, что дурманящие вещества были найдены на месте преступления.

Более того, содержание предсмертной записки, тоже найденной на злосчастной даче, и вызвало у общественности сомнения, что смерть Татьяны и Мирослава была добровольной: «Мама, папа, мы вас любим. Мы не хотим жить в этой тяжелой жизни. На 325 тысяч рублей сделайте нам красивые могилы, просим вас только об этом. Любим, простите нас!!!».

- Я понятия не имею, что это за сумма? Дети знали, что денег таких у нас нет, - продолжает мама девушки. - А почерк вроде и Танин, но у нее он был очень мелким, только под микроскопом читать. А там буквы крупные.

Передачу, в которой экстрасенсы раскрывают тайну гибели пары, анонсировали в сентябре. Именно тогда стартует новый сезон очередной «Битвы».

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