«Я просто запаниковал»: Власти Усть-Лабинского района нашли краснодарца, из-за которого начались народные волнения

Чтобы снизить волну напряжения среди станичников, власти Усть-Лабинского района провели собрание в местном ДК. Пригласили всех желающих, кого растревожила судьба краснодарца, приехавшего на заработки. Напомним, днем 8 июля на центральной площади у здания администрации местные жители устроили народный сход против рабства. Люди говорили, что боятся выпускать из дома своих детей, переживая, что их украдут. Уже тогда чиновники и полицейские опровергли факты похищения людей.

- Были осмотрены места проживания наемных рабочих. Никакие факты, подтверждающие, что их насильно удерживают, не подтвердились, - сказал и.о. главы района Алексей Гедзь на встрече в ДК. - Мы ночью сидели вместе с мамой парня, который помог Игорю уехать. Он стал практически героем, который вырвался, почти сбежал от тех, кто его якобы удерживал. Мы со всеми разговаривали лично. Да, парень обратился за помощью к местным подросткам, пришел в магазин, действительно, проезжала в это время машина с лицами цыганской национальности. Но в этот рассказ не вплетались деньги, которые дали парню те, у кого он работал.

По словам Алексея Гедзя, проверили и ферму, где работают наемные работники. Как выяснилось, там находятся люди, у которых нет регистрации, и те, к которым у полиции возникли вопросы.

- Но это совсем другая история - совсем не та, которая всколыхнула Кирпильскую, - добавляет и.о. главы.

Чтобы развеять сомнения, власти района нашли того самого краснодарца - 22-летнего Игоря Т., который по словам станичников, находился в рабстве. Об этом они узнали с его же слов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719691" frameborder="0"></iframe> Чтобы развеять сомнения, власти района нашли того самого краснодарца - 22-летнего Игоря Т. Видео: instagram.com/ourustlabinsk1.

- Все произошло на железнодорожном вокзале в Краснодаре. Я находился на основной работе и встретил тех ребят, которые предложили мне заработать, - рассказал Игорь на собрании со станичниками. - Я повелся и поехал сюда. Как только я увидел, куда попал, у меня появилось подозрение, что здесь что-то нечисто. У меня началась паника, потому что я оказался вдали от дома, и не было с собой даже телефона. Я хотел отработать сутки и уехать. Работодатель рассчитывал, что буду работать дня два-три. Я решил, что он не хочет меня отпускать. Находившиеся там люди со специфичной внешностью не выходили за ворота, потому что не хотели привлекать к себе внимание, а я решил, что они не могут оттуда уйти. Я пошел по направлению к реке, оказался около магазина и встретил других местных ребят. Они предложили меня подвезти, но я был в таком страхе, что не захотел с ними ехать. В результате остаток дня до вечера я провел на остановке в ожидании автобуса. Когда я уезжал, не ожидал, что будет такой ажиотаж. То есть я не думал, что все это выльется во что-то подобное.

Прямо в зале Игорь показал, что на его руках и шее нет следов насилия. Хотя в день так называемого бегства он рассказывал поверившим ему станичникам истории о жутких условиях содержания.

Начальник ОМВД России по Усть-Лабинскому району Вячеслав Артюков также сообщил, что при проверке места происшествия люди, находившиеся в найме у фермера, бросились бежать:

- Их лично догонял начальник розыска. Когда их спросили, почему вы пытались скрыться от сотрудников полиции, они ответили, что с испуга. Их пока устраивает та работа, на которую они приехали, - прокомментировали полицейские. - Мы задавали им конкретный вопрос: «У вас забрали документы?». Они ответили, что сами сдали их на хранение арендатору.

По словам Вячеслава Артюкова, они прошли освидетельствование не только на побои, но и на наркотики. Их проверили по базе розыска, сняли отпечатки, сфотографировали.

В ближайшие две недели в Кирпильской усилят патрулирующие наряды полиции. Фото: instagram.com/adminustlab

- Все паспорта были у них в руках. Я им сказал, что мы готовы принять у них заявление, если их и, правда, кто-то обижал, удерживал, - добавил Вячеслав Артюков. - Мы предложили посадить их на поезд и отправить, куда им нужно. Там было 13 человек, где находился Игорь. Согласен, что эта категория граждан, приезжающая на сезонные заработки, менее воспитана, чем местные жители.

По статистике, за 2018 год в Кирпильской зарегистрированы четыре заявления о неправомерных действиях со стороны наемных работников. В этом году тоже четыре, включая два вчерашних - за нарушение общественного порядка.

Немного цифр привела и замглавы района Виктория Ефременко.

- В станице проживают люди разных национальности и более 500 человек приезжают на сезонные заработки, - сказала Ефременко.

Встретиться с жителями вновь власти договорились через 2 недели. За это время правоохранители и чиновники проверят информацию, которую предоставили станичники. В частности, о том, что приезжие в нетрезвом виде садятся за руль, а еще нарушают общественный порядок.

- Также налоговая инспекция проведет проверку соблюдения законодательства в сфере уплаты налогов в местный бюджет фермерами, использующими труд наемных рабочих, - добавили в администрации.

В ближайшие две недели в Кирпильской усилят патрулирующие наряды полиции.