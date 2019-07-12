2019-07-12T13:13:11+03:00
Происшествия

В парке развлечений Геленджика от камнепада пострадала школьница

По словам очевидцев, ее госпитализировали [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Мария НОГОТОК.Фото: Мария НОГОТОК.
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Инцидент случился накануне днем во время экскурсии в парк развлечений с канатной дорогой «Олимп», что расположился в горах Маркотхского хребта Геленджика. В какой-то момент с вершин посыпались большие камни. Люди, фотографирующиеся около скал, тут же отбежали. Однако одной девочке быстро отойти не удалось - огромные валуны упали на нее.

- Я вместе с семьей стала свидетелем страшного происшествия. Там небольшая площадка, где люди фотографируются. И вот я сделала снимок мужа с сыном, как буквально через минуту начался камнепад, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» очевидица произошедшего Мария. - Пострадала девочка, лет 10-12. Валуны упали прямо на спину и ноги. Она очень громко плакала от боли.

Фото: Мария НОГОТОК.

Фото: Мария НОГОТОК.

Очевидцы тут же побежали за помощью. Но, по словам Марии, администрации на месте не оказалось.

- Машины скорой помощи или просто автомобиля для госпитализации на горе нет, пришлось спускать ребенка обычным экскурсионным автобусом. Пришла лишь женщина в черной кофте c надписью «медпомощь» и бутылкой нашатыря, - возмущена Мария. - Поразило и другое. Если там опасно стоять, то почему никто об этом не предупредил. Ни одного знака там не стоит. Нет и защитных сеток.

Фото: Мария НОГОТОК.

Фото: Мария НОГОТОК.

Школьницу, которая отправилась на экскурсию вместе с родителями, госпитализировали в средне-тяжелом состоянии.

Обстоятельства ЧП уточняются.

- После несчастного случая назначена проверка. Выясняются причины произошедшего, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Жизни девочки ничего не угрожает.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Отдыхающие чудом спаслись от камнепада в Геленджике

Инцидент случился на пляже «Сосновка» в Геленджике, который считается диким. Несмотря на то, что он не оборудован для купания, сюда ежедневно приезжают десятки туристов, желающих поплавать. В какой-то момент с вершин посыпались большие камни. Люди, стоящие около скал, чудом спаслись, убегая от этого непредсказуемого явления (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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