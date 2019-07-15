Краснодарцев приглашают на съемки триллера

Краснодарская киностудия «ЛисАрт» объявила кастинг для съемок в остросюжетном триллере «Мякиш». Этот фильм о парне по имени Александр, который с трудом добивается опеки над своей восьмилетней племянницей. Девочку бросила в приюте собственная мать-алкоголичка. Психологическая травма, конфликты с пьяной мамашей и свалившаяся на ребенка ответственность, приводят малышку к ночным кошмарам и очень странным друзьям.

- Фильм будет отличаться интересным визуальным рядом, - рассказал автор сценария Олег Андросов. - Мы будем много работать именно над картинкой: постановкой света, геометрических фигур и линий в кадре.

Съемки фильма пройдут в Краснодаре с 4 по 11 августа. Желающие попасть в массовку триллера, могут пройти кастинг.

Сейчас съемочная команда ищет актеров для эпизодических ролей. Фото: Краснодарская киностудия «ЛисАрт»

- Требуются девочки и мальчики в возрасте от 8 до 14 лет. А также парни 20-25 лет, девушки - 18-22 лет и женщины старше 55 лет, - рассказывают «КП» - Кубань» в киностудии.

Отбор пройдет в два этапа. Для начала нужно оставить заявку со своими данными. В ней обязательно нужно указать ФИО, возраст, наличие или отсутствие опыта, фотографию и телефон. Заявку можно оставить в официальной группе киностудии «ЛисАрт» Вконтакте либо на почту.

Участников первого этапа, которых утвердит режиссер, пригласят на очный кастинг. Те, кому еще нет 18 лет, смогут участвовать только при наличии письменного разрешения от родителей или опекунов.

Сам проект некоммерческий, потому за участие в съемках актеры массовки гонорар не получат.

Напомним, ранее краснодарские дети сняли остросоциальный триллер «Хештег». Он рассказывает о зависимости детей от гаджетов. Фильм был заявлен на более 40 международных кинофестивалей в 30 странах мира.