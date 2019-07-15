«Больных животных отправляли на убой»: Россельхознадзор обвинил департамент ветеринарии Краснодарского края в нарушениях

Южное межрегиональное Управление Россельхознадзора жестко раскритиковало работу ветеринарных служб в трех регионах – Краснодарском и Ставропольском краях, а также Волгоградской области.

- В частности, ветеринарные службы указанных регионов не проводят в должной мере контроль за производителями животноводческой продукции, а также допускают серьезные нарушения при ликвидации вспышек опасных заболеваний животных и попустительство в работе по их профилактике, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

В управлении считают, что это создает риски для регионов, которые закупают здесь продукцию, а также негативно сказывается на всем сельском хозяйстве.

НЕ ЗАМЕТИЛИ ВСПЫШКУ АЧС?

В ведомстве сообщили, что январе 2018 года на «Свинокомплексе «Развильненский» произошла вспышка АЧС, однако больных животных отправляли на бойню в станицу Новокорсунскую Тимашевского района.

- Принимая во внимание характерную клиническую картину болезни, очевидно, что период развития эпизоотического процесса на свинокомплексе не мог пройти незамеченным для владельцев животных и органа исполнительной власти в области ветеринарии Краснодарского края. Тем не менее, больные животные подвергались убою. Действия ветеринарной службы могли стать причиной широкого распространения болезни в регионе, - заявили в Россельхознадзоре.

Только на указанном предприятии впоследствии было уничтожено 11 тысяч свиней.

Кроме того, Краснодарский край отнесли к числу неблагополучных по бруцеллезу и лейкозу. Но при этом вакцинированные животные перемещаются бесконтрольно, а на предприятии ООО «Интеграл-Агро» больные лейкозом коровы содержатся вместе со здоровыми, говорится в сообщении. Нашлись серьезные претензии к работе ветлаборатории в Армавире.

- Установлено, что подведомственная Департаменту ветеринарии Краснодарского края ГБУ Краснодарского края «Армавирская зональная ветеринарная лаборатория» при анализе крови больных бруцеллезом животных, выписывала отрицательные заключения, - отмечает Россельхознадзор.

НАРУШЕНИЯ НА МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

По данным надзорного ведомства, на молочных предприятиях Кубани обнаружено множество системных нарушений. Среди них наличие продукции с истекшим сроком годности, и также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений.

В продукции неоднократно обнаруживали остатки антибиотиков, а одно из предприятий умудрилось 10 дней выпустить на 300 тонн больше молока, чем получило.

- Можно заключить, что на территории Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области работа по выявлению и ликвидации очагов заразных болезней животных проводится неэффективно. Имеются факты, подтверждающие сокрытие вспышек болезней животных. Все это способствует распространению вирусов и нанесению экономического ущерба агропромышленному комплексу России. Кроме того, допускается реализация небезопасной продукции, представляющей риск для здоровья населения, - заявили в Россельхознадзоре.

«НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»

На серьезные претензии со стороны надзорного органа ответили в Департаменте ветеринарии Краснодарского края. Там назвали информацию об отсутствии должного контроля над эпизоотической ситуацией на территории Кубани не соответствующей действительности.

В ветеринарной службе уточнили, что дважды регистрировали АЧС с начала 2018-го года – в Тимашевском и Курганинском районах. Всего было обнаружено шесть инфицированных объектов – один из них в дикой природе под Горячим Ключом. В каждом случае был объявлен карантин, а расследования причин проводились при участии специалистов Россельзхознадзора.

- Нарушений по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина) выявлено не было. Это подтверждается актом проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора, - заявили в департаменте.

Служба отмечает положительную динамику в борьбе с бруцеллезом и лейкозом, отметив, что информация о выявлении больных животных от надзорного ведомства не поступала.

- В свою очередь, в ходе проведения проверок животноводческих хозяйств на территории Краснодарского края специалистами Россельхознадзора в адрес департамента ветеринарии края не направлялась информация о выявлении больных лейкозом и бруцеллезом животных с подтвержденным диагнозом для принятия мер реагирования, - говорится в заявлении департамента.

Что касается производителей молочной продукции, в ветслужбе подтверждают регулярную фиксацию нарушений, о чем сообщают в Россельхознадзор.

- По результатам лабораторных исследований выявлено 2283 случая несоответствия исследуемых образцов требованиями нормативных документов. Отметим, что в дальнейшем небезопасная продукция не допускалась к обороту, - добавили в департаменте.

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