Женщине, которую требовали освободить сотни россиян, дали восемь лет тюрьмы за убийство мужа во время семейной драки

Суд Геленджика вынес приговор 28-летней Кристине Шидуковой. Молодая женщина, за освобождение от ответственности которой в сети создали петицию, получила 8 лет тюрьмы. Между тем, гособвинение требовало 9 лет заключения для женщины. Теперь главный вопрос - с кем останется ее годовалый сын Дамир?

- Мы больше всего боимся, что родственники Ахмеда (так звали мужа Кристины - авт.) добьются, чтобы мальчик жил с ними, - рассказывала "Комсомолке" бабушка женщины. - Тогда она больше никогда его не увидит.

Между тем, в судебном процессе было доказано, что Кристина неоднократно подвергалась насилию со стороны своего мужа. Побои на ее теле были зафиксированы и в день гибели Ахмеда. Однако присяжные заседатели, 12 человек, не учли тот факт, что поведение Кристины в ту роковую ночь августа 2018 года было продиктовано необходимой самооброной. Они решили, что женщина не заслуживает снисхождения и вынесли обвинительный вердикт.

Напомним, за освобождение женщины, жертвы семейного насилия, от уголовной ответственности ратовали сотни человек. С своей петицией они обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Побои были зафиксированы и ту роковую ночь убийства Ахмеда. Но Кристину обвинили за умышленное преступление

- Домашнее насилие в России - проблема, на которую принято закрывать глаза. При этом масштаб данной социальной проказы носит характер эпидемии. Согласно статистике Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, около 40% всех тяжких преступлений — преступления в семье, и в 93% их жертвами становятся женщины. По результатам опросов Росстата, в 2016 году домашнему насилию подверглись 16 млн женщин. Требуем не лишать свободы несправедливо обвиненную молодую мать Кристину Шидукову, - говорилось в обращении.

Ранее в адвокатском бюро, осуществлявшем защиту Кристины Шидуковой, заявляли о том, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной.

- То, что произошло - это факт, - пояснял "Комсомолке" управляющий партнер бюро, адвокат Алексей Иванов. - Ей вменяется ч.1 ст. 105 «Умышленное причинение смерти». Но агрессивность Ахмеда Шидукова - это объективные обстоятельства, подтвержденные экспертизой. Побои Кристины зафиксированы экспертами. До этой трагедии ее не раз видели избитой, тому есть свидетельства и они озвучены в судебном заседании. Но по нашему мнению, когда человека методично избивают, совершенно естественно, что он будет защищаться. И если бы Кристина этого не сделала, она была бы на месте Ахмеда.

Адвокаты планируют обжаловать приговор Кристине.

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