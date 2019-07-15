2019-07-15T14:45:53+03:00
Звезды

Юра Шатунов пройдет реабилитацию в Сочи после операции в Москве

У певца воспалилась левая гайморовая пазуха
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Михаил ДЕНИСОВФОТО: Михаил ДЕНИСОВ
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Юра Шатунов активно гастролировал по России, расписание было настолько плотным, что концерты приходилось давать каждые три дня. Всего певец запланировал 37 выступлений, 4 из них пришлось провести на антибиотиках и обезболивающих. Здоровье подвело звезду эпохи «Белых роз» 26 июня. Перед концертом в Новороссийске у него разболелся зуб. Врачи успели вставить пломбу и отпустить пациента на выступление. Позже выяснилось, что всему виной осложнения после простуды, которую кумир конца 80-х перенес на ногах. Все это привело к тому, что певца госпитализировали 2 июля в Москве.

- Юре сделали рентген, в нем врачи выявили воспаление левой гайморовой пазухи, - рассказал «КП» директор певца Аркадий Кудряшов. – Назначили операцию на утро 4 июля, она прошла успешно под общим наркозом. Затем мы удалили зуб, который беспокоил певца в Новороссийске. Сейчас Юра чувствует себя хорошо и ждет выписки из больницы.

Сначала врачи говорили, что певец пробудет в больнице неделю – до 11 июля, но причину задержки выписки из медучреждения директор певца не сообщает. По словам Аркадия Кудряшова, следующий тур кумира 90-х начинается с 10 октября, его выступления расписаны на осень и весь следующий год.

- Юра Шатунов идёт на поправку, - сообщает продюсер певца Андрей Разин у себя в Инстаграме. - Он пока ещё в Москве со своей семьёй. В ближайшее время он вылетит в Сочи, где проведёт все лето с семьёй в своих апартаментах отеля «Разин». Огромное спасибо всем поклонникам, которые следили за состоянием его здоровья. После периода реабилитации в Сочи Юру ждёт продолжение тура по городам России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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