Сергей Матвеев – новый главный тренер ФК «Краснодар». Что о нем известно

В тренерском штабе «Краснодара» произошли перестановки. Командой по-прежнему руководит Мурад Мусаев, но из-за того, что у него пока нет лицензии PRO (в июне он сдал экзамен на получение лицензии A), его должность – старший тренер.

РПЛ и УЕФА наложили ограничения на Мусаева, теперь комментарии до и после матчей дает именно главный тренер, кроме того, ему запрещено руководить командой в технической зоне во время игры.

В прошлом сезоне главным тренером числился Олег Фоменко, теперь он возглавляет «Краснодар-2» в ФНЛ, а на его место приглашен 47-летний специалист Сергей Матвеев.

Тренерский штаб ФК "Краснодар"

– Я формально главный тренер, вы ситуацию прекрасно понимаете по нашему главному тренеру, поэтому сегодня вот так. Комментировать эту информацию я больше не могу, – сказал Матвеев в эфире канала «Матч Премьер» перед матчем первого тура РПЛ против «Ахмата».

КТО ТАКОЙ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ

Сергей Матвеев вырос в Сергиевом Посаде, всю карьеру играл за местный «Машиностроитель», который позже стал московским «Спортакадемклубом».

В нулевых начал тренерский путь в московской футбольной школе «Академика», где работал, в том числе и с нынешним вратарем «Сочи» Николаем Заболотным. После этого был помощником Константина Сарсании в «Спортакадемклубе» и Игоря Чугайнова в молодежке «Химок». В 2010-м году попал в академию столичного «Динамо», где работал с мальчишками 1999 года.

Сергей Матвеев работал тренером сборной России 1999 года рождения Фото: РФС

Через три года Сергей Матвеев стал главным тренером сборной России 1999 года рождения, в которую вошли воспитанники «Краснодара», «Динамо» и «Спартака», среди них Иван Игнатьев, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Данил Уткин и Артем Голубев. Этих же игроков в «Краснодаре» тренировал Мурад Мусаев.

В августе 2016-го Матвеев покинул сборную и с семьей переехал в Лондон, где занимался восстановлением после операции на крестообразной связке, изучением языка, а в 2019-м получил тренерскую лицензию PRO, после чего получил предложение от «Краснодара».

– Да, я давно слежу за этой командой, потому что многие игроки были у меня в юношеской команде 99-го года рождения, поэтому знаком со многими ребятами. Команда приняла меня тепло, тренерский штаб тоже, принял довольно хорошо. Никаких проблем не возникает, все требования понятны. Мы двигаемся вперед. Вы знаете нашу ситуацию, довольно большое количество системообразующих игроков ушло, поэтому нам приходится нелегко. Мы стараемся максимально исправить эту ситуацию, - сказал Сергей Матвеев в одном из первых интервью в качестве главного тренера «Краснодара».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720273" frameborder="0"></iframe> Первая пресс-конференция Сергея Матвеева в качестве главного тренера ФК "Краснодар".

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