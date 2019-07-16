Спасли чудом: в Сочи полицейские поймали девушку, которая могла упасть с моста

В Сочи переполох на мосту через реку около парка «Ривьера» устроила 23-летняя девушка. Она перелезла за ограду и могла упасть вниз. Об этом в полицию сообщили прохожие.

На место прибыли сотрудники ППС - старшие сержанты полиции Константин Распопин и Василий Бурцев и младший сержант полиции Владимир Яковлев. Они попытались отговорить девушку от отчаянного шага, но уговоры не действовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720472" frameborder="0"></iframe> В Сочи полицейские спасли девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

- Мы пытались успокоить ее, но она все же решила прыгнуть. В последний момент нам всем удалось поймать девушку за руки и вытащить на мост, - рассказывает Константин Распопин.

Полицейские мгновенно бросились к девушке и смогли удержать ее. После этого жительницу Тимашевского района передали медицинским работникам, которые доставили ее в больницу для медицинского обследования, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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