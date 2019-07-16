2019-07-16T18:44:18+03:00
Происшествия

На Кубани неизвестный ворвался в дом фермера и напал на двух человек с ножом

Подозреваемого ищет полиция [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Ролик с нападением выложили в соцсети. Неизвестный в камуфляже 14 июля ворвался во двор частного дома в станице Петропавловской, Курганинского района, где в это время хозяйка дома гуляла со своим маленьким ребенком. Нападавший повалил жертву на землю и стал бить ножом. На крики во двор выбежал ее супруг, пытался защитить женщину и вступил в схватку с нападавшим.

На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара

По данным источника в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

- 14 июля из частного дома в ЦРБ Курганинского района госпитализировали двух пострадавших с множественными ножевыми ранениями, - сообщил источник в правоохранительных органах. – 34-летний Сергей С. Получил ранение брюшной полости, 38-летняя Лариса К. поступила к медикам с ранениями туловища, шеи и верхних конечностей.

На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара

У полиции есть подозреваемый в нападении. Это 34-летний брат пострадавшей женщины, его объявили в розыск. Мужчина ранее судим по нескольким статьям: 112, 117, 127, 307 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Истязание», «Незаконное лишение свободы», «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

По данным источника "КП"-Кубань" в правоохранительных органах, между подозреваемым и его сестрой давно был конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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