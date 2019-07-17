Владелицу брендового бутика в Краснодаре будут судить за продажу подделок

Christian Louboutin, Cartier, Louis Vuitton, Hublot, Calvin Klein - одежду, обувь, аксессуары с лейблами этих мировых брендов можно найти в краснодарских бутиках. Только не во всех шоурумах наряды действительно от кутюр. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении краснодарской бизнесвумен Валентины Б., которая открыла в центре города – на улице Красной и Головатого сразу два магазина – в них она продавала вещи известных марок, причем, не имея на это разрешения.

- В Москве есть представительства известных модных домов, мы написали им всем запросы и когда получили ответы, выяснилось, что с ними девушка не сотрудничает. К тому же таких туфель, часов и одежды у компаний даже нет в модельном ряде, - пояснил начальник следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – А это уже статья уголовного кодекса – незаконное использование чужих товарных знаков, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб.

А узнали об этом магазине следователи совершенно случайно. В правоохранительные органы с заявлением о невыплате зарплаты обратилась сотрудница одного из этих магазинов. Когда силовики пришли в бутик с проверкой, увидели на витринах брендовые туфли, на вешалках – одежду. Только цена у них была не как у элитных нарядов, а как у вещей на рынке.

В итоге по заявлению о невыплате зарплаты отказали в возбуждении уголовного дела – Валентина Б. рассчиталась со своей сотрудницей, а вот возбудили другое. По части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). По поручению следователя работники полиции провели «контрольную закупку» - под видом обычного покупателя закупщик пришел в бутик и приобрел за 2 390 рублей портфель, на котором значилось - Louis Vuitton. Хотя у этого бренда сумок дешевле 30 000 рублей просто нет.

- Кроме этого, в ходе следственных действий из магазинов изъяли 212 женских туфель, незаконно маркированных товарным знаком компании Christian Louboutin, трое часов под видом Cartier, 12 портмоне, 43 женских и 8 мужских сумок, двое джинсов, на которых было указано «Louis Vuitton». А также 10 часов, незаконно маркированных товарными знаками, принадлежащих компании Calvin Klein, еще 49 часов – под видом Hublot и четыре – под маркой Turlen Holding, - пояснил Иван Сенгеров. – В результате противоправных действий владелицы бутиков, компаниям причинен значительный ущерб: Christian Louboutin - в размере 9 010 000 рублей, Cartier – 336 000 рублей, Louis Vuitton – 5,7 млн рублей, Calvin Klein - 300 тыс рублей, Hublot – 5,8 млн рублей, Turlen Holding – 3, 2 млн рублей.

То есть общая сумма ущерба составила 24,5 млн рублей. Дело в отношении бизнесвумен передано в суд, и уже служители Фемиды будут решать дальнейшую судьбу Валентины Б. В суде отстаивать свои правда в рамках гражданских исков будут и модные дома, чьи товарные знаки использовала предприимчивая краснодарка.

Кстати, пока шло следствие Валентина Б. свои магазины закрыла на ремонт, предупредив покупательниц, что после него в бутиках будет уютнее. А через несколько месяцев снова открыла и продолжает торговать одеждой под видом известных марок.