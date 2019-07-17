На Кубани нашли «тюрьму» для животных, которых готовили к продаже пляжным фотографам

Настоящую тюрьму для экзотических животных обнаружили сотрудники прокуратуры. Здесь незаконно содержали сибирских рысей, ягуаров, черных волков, львов, обезьян и попугаев.

Животных передали в зоопарк

- Установлен факт массового содержания объектов животного мира в отсутствие соответствующих разрешений, выданных уполномоченным органом, а также объективных данных о происхождении животных, - рассказали в ведомстве.

Вероятно, часть животных готовилась на продажу для пляжных фотографов, которые часто издеваются над питомцами, часами гуляя с ними под палящим солнцем.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Начата доследственная проверка, по ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных. Животных забрали из клеток и передали в зоопарк Геленджика, где им обеспечат надлежащий уход.

В таких условиях содержались животные без документов

- В ходе проверочных мероприятий органом дознания будет дана объективная оценка действиям природопользователя, в том числе по продаже животных для оказания фотоуслуг в период курортного сезона, - уточнили в прокуратуре.

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