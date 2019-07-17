В Сочи задержали отчима-педофила, который стал приставать к падчерице сразу после свадьбы

Правоохранителям удалось поймать мужчину, который в тайне от своей жены, приставал к ее дочери. После того, 36-летняя Светлана М. (имя изменено - Авт.) написала заявление, следователи пытались выйти на след Вадима С. Сначала позвонили его другу, а затем связались и с самим подозреваемым, после чего задержали.

- Сейчас он заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, однако сам он свою вину не признает, уверяя, что девочка все выдумала и пытается его оговорить, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Идет расследование, выполняются необходимые экспертизы.

О том, что творил отчим с дочерью, Светлана не догадывалась. 12-летная Катя (имя изменено - Авт.), запуганная взрослым мужчиной, ничего не рассказывала. Девочка старалась не оставаться наедине с мужчиной. И лишь спустя несколько месяцев после развода мамы прервала молчание и призналась.

Отчим настолько запугал девочку, что боялась рассказывать о произошедшем маме

- Когда мамы не было дома, отчим ко мне приставал, - рассказывала шестиклассница правоохранителям. - Первый раз это произошло спустя три или четыре дня после свадьбы родителей.

Мужчина зашел в комнату к девочке, положил ей руку на ногу, а затем начал трогать. Катя, испугавшись, попыталась вырваться, но отчим начал ей угрожать. Толкнув девочку на кровать, он закрыл ей рот рукой и пытался изнасиловать. Но осуществить задуманное отчим-педофил не смог.

Сейчас 12-летней Кате требуется помощь психолога.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Адыгее шестиклассница забеременела от отчима

12-летнюю Марину Власову (имена героев публикации изменены по этическим соображениям) из Адыгеи в поликлинику привела мама. Дочка пожаловалась ей на то, что у нее сильно болит живот. Решив, что это может быть аппендицит, женщина и повела ребенка к врачам. Девочку осмотрел сначала терапевт, а потом отправил к гинекологу и на УЗИ (читайте далее)