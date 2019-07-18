На Крымском мосту уложены все рельсы

Бригады строителей железнодорожного перехода через Керченский пролив встретились под сводами арок Крымского моста и сомкнули рельсы, которые теперь полностью соединяют берега. Всего на двухпутной железной дороге – почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Совсем скоро по ним поедут первые поезда. Всего на главной стройке страны трудятся около пяти тысяч человек.

Уложены все рельсы Фото: инфоцентр Крымский мост

- Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы – их будет более 3 тысяч – шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным, - рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

У строителей еще много работы. Им предстоит провести балластировку щебнем и выправку каждого пути. После этого установят железнодорожную автоматику, а к концу года все рельсы очистят и отшлифуют. Только потом будет запущено движение составов.

В это же время у берегов продолжается установка шумозащитных экранов, устанавливают стойки освещения, а арку украшают подсветкой, которая ночью будет сиять в цветах триколора.

Фото: инфоцентр Крымский мост

- Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, – более километра, - рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

За работами могут наблюдать автомобилисты, проезжая по другой части Крымского моста. За 14 месяцев через Керченский пролив проехало более 5 млн машин. За июнь и почти 3 недели июля суммарный трафик в обе стороны составил почти 950 тысяч транспортных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задача выполнена: В Керченском проливе убирают рабочие мосты

Три временных конструкции, которыми пользовались строители Крымского моста, уберут из Керченского пролива. С этого дня они больше не нужны. Специалисты говорят, что рабочие мосты выполнили свою задачу на 100%.

Разборные металлические конструкции простояли 3,5 года, первую из них начали строить еще в 2015-м году. Мосты, установленные на небольшой высоте над водой, обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории, и бесперебойную доставку материалов. Все работы продолжатся наверху (подробности)