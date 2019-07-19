2019-07-19T16:52:53+03:00
Происшествия

Изнасилованная в Геленджике гражданином США девушка оказалась начинающей актрисой из Москвы

19-летний Ильдар Роут и 16-летний Давид Татерко обманом заманили девушку в номер отеля в Геленджике* [фото]
Ева МУР@kp_kuban
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Виолетта мечтает о карьере актрисыВиолетта мечтает о карьере актрисы
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Творческая и жизнерадостная Виолетта приехала к Черному морю за вдохновением. 20-летняя дива прошла уже десятки кастингов, а найти себя по-прежнему не удавалось. А пейзажи села Дивноморского, в 15 минутах от Геленджика, позволяют ненадолго забыть о карьерных неудачах, плюс столько приятных и глубоких людей рядом...

Девушка вернулась в Москву

Девушка вернулась в Москву

Такими ей показались два друга 19-летний Ильдар и 16-летний Давид, с которыми они мило разговорились на пляже. Анлоговорящий Ильдар Роут вообще сразил наповал.

- Мы решили нашу беседу продолжить в номере отеля вечером. И пошли туда, - позже рассказывала следователям Виолетта.

В какой момент из милых и легких собеседников парни превратились в развратных и похотливых монстров она даже не успела понять. С девушки стянули одежду, трогали и принуждали к сексу.

Один из обидчиков Виолетты - 16-летний Давид

Один из обидчиков Виолетты - 16-летний Давид

Рассказывать правоохранителям подробности жуткого вечера ей было безумно стыдно. Каким-то невероятным образом Виолетте удалось вырваться из отеля и обратиться в полицию.

- Напавшие на девушку — 19-летний гражданин США, житель штата Мичиган, и его геленджикский несовершеннолетний товарищ. В тот же день, 13 июля, им было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, - прокомментировали «КП» - «Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

С детства девушка занимается танцами

С детства девушка занимается танцами

В посольстве США в Москве уже в курсе, что в отношении гражданина страны возбуждено уголовное дело. Сейчас следователями назначен целый ряд биологических и генетических экспертиз.

Виолетта вернулась домой в Москву.

* Имена подозреваемых изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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