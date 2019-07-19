Пенсионерку посадили в СИЗО за то, что обругала матом чиновника

На днях Басманный суд Москвы постановил закрыть на месяц в СИЗО 66-летнюю Анну Макарову (имя изменено - Авт).

- За злостное уклонение от исполнения решения мирового суда в Краснодарском крае, - гласит текст решения.

Дело в том, что перед законом старушка провинилась еще в 2015 году, когда гостила у родственницы на Кубани.

- Сестра пожаловалась ей на огромную круглогодичную лужу возле дома. На которую никак не реагируют местные власти, - рассказал «КП» - Кубань» адвокат Макаровой Дмитрий Джулай.

С апломбом столичного жителя пенсионерка отправилась на разговор с главой Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андреем Борисовским.

- Она заявилась в кабинет главы и отборным матом отчехвостила Андрея Сергеевича, - вспоминают в администрации поселения одиозную бабулю. - Он и обиделся. Знаете, порой, к нам с претензиями какими приходят?!

Глава Борисовский не долго думая, написал заявление по статье «Оскорбление представителя власти» на гостью Кубани в суд. А свидетелями пошли те самые сотрудники администрации.

- Я ознакомился с тем приговором, там был трехэтажный мат, проклятия и обвинения в некомпетентности. В итоге бабушке дали штраф — 7 тысяч рублей, - говорит адвокат. - Но Анна Степановна, вдоволь навоевавшись, вернулась домой в Москву. И забыла о судебном решении благополучно.

В этом году пенсионерка вновь собралась к сестре на Кубань. Но с поезда ее снял наряд полиции, заявив, что старушка... в розыске.

Оказывается, за то, что она не оплатила судебный штраф, ее разыскивают приставы. Сутки бабулю продержали под стражей, а 15 июля Басманный суд поменял ей наказание, - продолжает Дмитрий Джулай. Он заявляет, что намерен обжаловать его.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Пока широкая общественность лютует по поводу заключения под стражу 66-летней Анны Макаровой, глава Кубанского сельского поселения Андрей Борисовский спокойно отдыхает в отпуске.

- Человека нет в пределах Краснодарского края, он с семьей. Он у нас многодетный отец, - терпеливо поясняет начальник юридического отдела администрации. - Он осведомлен о том, что им заинтересовалась пресса, но комментарий свой на эту тему даст только, когда вернется — 1 августа.

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