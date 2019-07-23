Мы не слабее «Порту»! Футболисты «Краснодара» прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Чемпионов

Двухматчевым поединком против «Порту» откроет свою историю в Лиге Чемпионов ФК «Краснодар». Первый матч состоится в Краснодаре 7 августа в 20:00, а ответная встреча в Португалии пройдет 13 августа в 22:00.

По итогам жеребьевки российскому клубу достался самый грозный из возможных соперников – для «Порту» это будет 24-й розыгрыш турнира, в последних трех команда неизменно доходила до плей-офф.

В прошлом сезоне португальцы на групповом этапе дважды встречались с московским «Локомотивом» и без труда одержали две победы – 3:1 и 4:1. Тем не менее, в «Краснодаре» царит боевой настрой перед матчами. Футболисты считают, что им по силам пройти грозного соперника.

- Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники – очень сильные команды. По-другому и быть на может, это – Лига Чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, возможно, самый сильный из всех возможных оппонентов – «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи – и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны. Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу, - отметил полузащитник «быков» Масиэл Вандерсон.

А вот бразилец Кайо, который совсем недавно пополнил ряды «Краснодара», с «Порту» хорошо знаком по чемпионату Португалии, где он выступал еще в прошлом сезоне.

- «Порту» – сильная команда с большим потенциалом. Мне доводилось в Португалии против нее играть. Понятно, что это клуб с большой историей и регалиями, но, с другой стороны, о нем много говорят и пишут, его матчи постоянно показывают, и потому мы знаем, чего от него ждать, и к чему нам готовиться. Будем тренироваться, чтобы в наилучшем состоянии подойти к встречам с «Порту», - заметил Кайо.

Полузащитник Тонни Вильена отметил, что у «Краснодара» достаточно качественные игроки, чтобы пройти «Порту».

- «Порту» был и остается очень серьезным соперником. Мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что «Порту» недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба. У нас в «Краснодаре» тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех – тогда у нас все получится, - отметил футболист.

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