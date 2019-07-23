26 июля Рыжему из «Иванушек» стукнет 49 лет. Отмечать день рождения Андрей Григорьев-Аполлонов решил в Сочи. К выбору площадки для торжества отнесся очень трепетно - чтобы не только кухня хорошая, а музыка – приятная, но и вид был красивым. Поэтому поехал в каньон «Чертовы ворота», что в Хостинском районе Сочи – смотреть там местечко. Хотя здесь можно арендовать и беседку для шашлыков, певец решил забронировал зал в местном кафе. И пока шел к заведению общепита, его узнали отдыхавшие в беседках люди и стали фотографироваться со звездой из «Иванушек».

- Можно сфоткаться с вами? У нас день рождения, - обступили Григорьева-Аполлонова поклонники.

- Давайте, ребята, сделайте трезвые лица, - шутил Рыжий.

А потом Рыжего из «Иванушек» и вовсе позвали к столу.

- Я не выпиваю, - сразу же предупредил Григорьев-Аполлонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721882" frameborder="0"></iframe> Рыжий из "Иванушек" признался, что не пьет.

- Пить и не надо, - взяли его под руки и повели в беседку.

- Очень приятно, что вы слушаете песни «Иванушек», кто-то даже вырос на них, - подошел к столу Андрей Григорьев-Аполлонов и поздравил именинника.

Садиться с отмечающими за стол не стал. После того, как поздравил, ушел в кафе, в котором решил отмечать свой день рождения. Вид из этого летнего кафе он записал на видео и выгрузил у себя в Инстаграм, сообщив, что при хорошей погоде вода в ущелье прозрачная, а не мутная, как была после ливней.

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Андрей Григорьев-Аполлонов разместил ролик, в котором показано, как он едет на катере и шлет в камеру воздушный поцелуй. "Люблю свою Родину! Мир всем!", - подписал видео 49-летний музыкант. Все бы ничего, только публика не узнала в опухшем мужчине своего кумира (читайте далее)