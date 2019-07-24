В Краснодаре воспитатель детского сада била малышей тряпкой по лицу

В Сети появилась видеозапись, которую сняли на территории жилого комплекса на улице Восточно-Кругликовской. В кадре детский сад номер 176 «Карандаш».

На записи видно, как воспитатель детского сада бьет тряпкой по лицу мальчика и девочку, которых она пыталась расставить по группам в кольца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722059" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре воспитатель детского сада била детей тряпкой.

- Была не права, сдали нервы. Очень хотелось быстрей научить детей перестроениям. От души прошу меня простить. Сегодня мой последний рабочий день, - заявила воспитатель в родительском чате, скрин из которого опубликовало сообщество «Типичный Краснодар».

В учреждении отказались комментировать произошедшее корреспонденту «КП-Кубань». В департаменте образования администрации Краснодара подтвердили, что инцидент произошел в детском саду номер 176. Воспитатель уже уволена, накажут и заведующую учреждения.

- Проведено служебное расследование. С воспитателем расторгнут трудовой договор. За ослабление контроля за деятельностью коллектива заведующей МАДОУ № 176 подготовлено распоряжение администрации муниципального образования город Краснодар о применении дисциплинарного взыскания. С коллективом проведен дополнительный инструктаж о недопустимости применения мер психического и физического воздействия на детей, - говорится в комментарии департамента образования.

Вместе с тем, удалось узнать, что воспитатель, оказавшаяся на видеозаписи, в 1990-м году окончила Мангышлакское педагогическое училище в Казахстане и имеет педагогический стаж всего три года, год из которых проработала в детском саду «Карандаш».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722068" frameborder="0"></iframe> Воспитателя, бившую детей в Краснодаре, уволили.

В 2018-м году прошла повышение квалификации в негосударственном частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования.

Действиями женщины заинтересовались следователи, которые начали проверку по факту применения насилия к детям.

- В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Что тебе сделать, подонок, башку оторвать?»: В краснодарском детсаду заведующая ставит на колени ребенка

- На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, башку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь? - разъяренно кричит женщина на потупившего взгляд в асфальт мальчика лет пяти.

С этого момент начинается ролик, который успела записать одна из женщин, услышавшая крик. По словам автора видео Натальи, инцидент произошел в детском саду №74 «Звездочка» 30 апреля. Однако в Сети появилось видео только спустя сутки (читайте далее)