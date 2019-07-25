В Сочи обвалилась часть автомобильного моста

В Сочи 25 июля 2019 года провалился асфальт на мосту по адресу Теневой переулок, 151. Причиной повреждения путепровода стал оползень, который сошел в реку Псахе. Из-за этого изменилось русло, и вода подмыла часть подпорной стены дороги.

- Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 17.30. Выяснилось, что произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

instagram.com/CHP_SOCHI/

Фото: instagram.com/CHP_SOCHI/

В данный момент перекрыто движение от Мамайской развязки Дублера Курортного проспекта до развязки с ул. Пластунской на Обходе Сочи. Также закрыт для проезда Мамайский тоннель. При этом, серьезных проблем с автомобильным движением на курорте не возникло, так как водители могут пользоваться альтернативными путями проезда: Курортным проспектом и ул. Виноградной, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722341" frameborder="0"></iframe> В Сочи обвалилась часть моста.Максим ОСОКИН

Добавим, на Кубани действует сразу четыре экстренных предупреждения по непогоде. В течении всего дня сотрудники Росавтодора устраняли последствия сильного ливня, который обрушился этой ночью на Сочи. Из-за осадков оказались подтопленными несколько участков развязок и дорог.