В торговом центре Сочи мужчина брал деньги за фото со львенком

На Кубани продолжают бороться с фотографами, которые мучают животных ради наживы. Раньше нерадивые предприниматели делали это на пляже или парках. Но в Сочи один из ушлых бизнесменов пошел дальше. На премьеру фильма «Король лев» он пришел со львенком. Сел на один из диванов и предлагал прохожим сфотографироваться с хищником. Дети от такого предложения были в восторге. Еще бы, родители купили билеты на легендарную картину Диснея, а тут еще можно сфотографироваться с главным героем мультфильма без визита в зоопарк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722545" frameborder="0"></iframe> В кинотеатре Сочи мужчина брал деньги за фото со львенком.Источник: инстаграм зоозащитной организации "Лис Хэлп Энималс"

На видео мужчина давал львенка в руки детям. При этом часть родителей заинтересовались аттракционом и охотно позволяли своему чаду сделать фотографию. Другие прохожие возмущались и не хотели фотографироваться, мол, не надо мучить животного.

- Премьера «Король Лев», несчастного львенка живодер напичкал таблетками и зарабатывает деньги на фото с ним, - сообщает инстаграм зоозащитной организации Lis help animals. - Вот таким издевательством над львенком на премьере опошлили и весь фильм! Хочется верить, что детки поймут смысл фильма. Дикие животные должны жить на свободе, а не в цирках, зоопарках, кафе и кальянных.

В итоге лавочку прикрыли охранники торгового центра.

- Этого мужчину мы увидели впервые 20 июля, - сообщили «КП»-Кубань в отделе охраны ТЦ «Олимп». – Наши сотрудники заметили толпу людей возле одного из диванов. Подошли и увидели, как народ фотографируется с хищником. Мы не приветствуем издевательства над животными, поэтому вызвали полицию. Никакого договора с хозяином львенка администрация торгового центра не подписывала. Остался вопрос, а как его вообще впустили со львом в кинотеатр? Поэтому мы еще раз проконсультировали сотрудников, что вход с животными, а тем более хищными, сюда запрещен.

В пресс-службе ГУ МВД края информацию о вызове полиции в ТЦ «Олимп» опровергли.