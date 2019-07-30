2019-07-30T10:16:50+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае домашняя кошка помогла спасателям найти змею

Рептилия длиной около 70 сантиметров заползла во двор частного дома, где живет семья с маленькими детьми [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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Вечером 29 июля на пульт дежурного «Кубань-СПАС» поступило сообщение из станицы Отрадной. Выяснилось, что во двор частного дома, где живет семья с маленькими детьми, заползла змея.

На место происшествия выехали сотрудники «Кубань-СПАС». К приезду спасателей змея скрылась в траву.

Фото: «Кубань-СПАС»

Фото: «Кубань-СПАС»

- Хозяева дома заметили, что их кошка все время преследовала непрошеного гостя. Об этом они рассказали спасателям. И действительно, когда к домашнему питомцу подошел сотрудник отряда, тот стал шипеть, вздыбив шерсть и распушив хвост. Рядом с кошкой и оказалась рептилия длиной около 70 сантиметров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Это был желтобрюх, который не является ядовитым. Спасатели при помощи подручных средств отловили пресмыкающееся, поместили в мешок и вывезли в лесополосу, где выпустили на свободу.

СПРАВКА

Змея желтобрюх относится к большому семейству ужей, поэтому не является ядовитой, и, соответственно, не представляет какой-либо опасности для человека. Желтобрюх известен также как желтобрюхий полоз или просто желтопуз.

Обычный размер желтобрюхого полоза составляет 1,5 – 2 метра, третью часть общей длины занимает хвост. В диаметре туловище не превышает 5 сантиметров.

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Хозяевам пришлось вызывать спасателей. Они не могли самостоятельно отловить их. По виду змеи были похожи на ужей (читать далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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