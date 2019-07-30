На Кубани обиженный отец повесил щенков дочери

В социальных сетях активно обсуждают семейную драму, которая произошла в станице Воронежской Усть-Лабинского района. В интернете один из пабликов разместил фото повешенных щенков и подписал, что якобы местный житель убил животных из-за обиды.

- Дочка не захотела идти к папе в гости, а он взял и повесил её собачек, - следует из цитаты.

Вот это фото отправил мужчина

За несколько часов пользователи прислали более сотни разгневанных комментариев. Некоторые даже просили адрес живодера, чтобы лично съездить и разобраться в ситуации. Более сдержанные решили доверить это дело полиции.

- Кошмар, раньше обнаглевшие коллекторы-беспредельщики применяли жестокие методы шантажа по отношению к беззащитным, а это папа и ребенок - нет слов, Какой ужас, Человек социально опасен, У него явные психологические проблемы, Пришли срочно его адрес, Этим делом обязаны заняться полицейские и органы опеки, - без бранных слов можно привести в пример лишь несколько фраз.

Щенки сопротивлялись

Стоит отметить, что в комментариях одна из местных жительниц была на стороне отца-живодера. Она сказала, что знакома с ситуацией и на самом деле все щенки целы и невредимы и даже опубликовала видео с живыми щенятами. Мол, шумиху навела мама девочки, значительно приукрасив ситуацию. Правда, зачем надо было фотографировать их в петле, она не уточнила.

В гуще негативных высказываний по отношению к мужчине появлялись и сопереживания к ребенку.

- Фото сделал папа, распространила мама, а настоящая жертва и заложник ситуации - их дочь, Девочку жалко, Дочкой и папа, и мама манипулируют, Ужасно то, что эти фотографии мог увидеть ребёнок по инициативе обоих родителей, - пишут жители станицы.

Распространенную зоозащитниками информацию проверят прокуратура и полиция. Не исключено, что к ним подключится и социальная защита.

4.06.2012 Живы щенки

- Информацию об этом случае сотрудники полиции выявили в социальных сетях. По данному факту зарегистрирована запись в КУСП. По указанному адресу направлен участковый полиции, который проводит доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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